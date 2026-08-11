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한풀 꺾여도 여전히 ‘체감 33도’···수도권·남부 찜통 더위, 열대야도 계속

입력 2026.08.11 07:30

수정 2026.08.11 08:07

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폭염이 다소 누그러진 날씨를 보인 지난 9일 서울 시내 상공에 푸른 하늘과 흰 구름이 대비되고 있다. 연합뉴스

폭염이 다소 누그러진 날씨를 보인 지난 9일 서울 시내 상공에 푸른 하늘과 흰 구름이 대비되고 있다. 연합뉴스

화요일인 11일 40도 안팎의 극심한 폭염은 한풀 꺾였으나, 전국 대부분 지역에서 최고 체감온도가 33도 안팎을 오르내리는 등 무더위가 이어질 전망이다. 도심과 해안가를 중심으로는 밤사이 최저기온이 25도 이상 유지되는 열대야도 당분간 계속된다.

기상청은 이날 아침 최저기온을 19~25도, 낮 최고기온을 27~34도로 예보했다. 아침 기온은 평년(21~24도)과 비슷하거나 조금 낮지만, 낮 기온은 평년(28~32도) 수준을 웃돈다.

주요 지역별 낮 최고기온은 서울·인천·전주·광주 34도, 수원 33도, 청주·대전 32도, 춘천·대구·부산 31도, 제주 30도, 강릉 27도다.

전국에는 오전까지 구름이 많다가 오후부터 차차 맑은 하늘이 드러나겠다. 제주도는 대체로 흐린 가운데 오전까지 산지와 중산간에 5㎜ 미만의 비가 내릴 수 있다. 강원 동해안·산지와 경북 동해안에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

해상에서는 강한 바람과 높은 물결에 유의해야 한다. 제주도 해상과 남해 먼바다, 서해 남부 먼바다 등을 중심으로 시속 35~60㎞의 바람이 불고 파고가 최고 4m에 이르겠다. 남해안과 제주도, 강원 영동과 경상권 해안에는 순간풍속 시속 55㎞ 안팎의 강풍이 부는 곳도 있겠다.

미세먼지와 초미세먼지 농도는 청정한 동풍의 영향으로 전 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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