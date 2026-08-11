불볕더위에 방한 외국인도 해수욕장 피서…지역 편의점 외국인 매출도 쑥

40도에 육박하는 폭염이 이어지면서 방한 외국인 관광객들도 전국 각지 유명 해수욕장을 찾아 지역 편의점 외국인 매출이 대폭 늘어난 것으로 나타났다.

11일 연합뉴스는 BGF리테일를 인용해 부산, 강원도, 제주도, 충남 보령시(대천해수욕장) CU 매장의 7월 외국인 매출은 1년 전보다 108.3% 늘었다고 보도했다. 광안리가 있는 부산 수영구 매장의 외국인 매출 증가율이 189.9%로 가장 높게 나타났고, 해운대구가 120.7%로 뒤를 이었다. 강원 강릉시는 85.1%, 속초시 82.0%, 제주도 76.2%, 충남 보령시 매장의 매출은 73.2% 증가했다. 이는 알리페이와 위챗페이 등 19개국을 아우르는 각종 해외카드 결제액을 분석한 결과다.

편의점 GS25의 알리페이·위챗페이 결제 기준 데이터를 보면, 7월 강릉 관광지 인근 매장 매출이 1년 전보다 300.4% 증가했다. 부산 광안리 매장은 264.8%, 해운대 매장은 84.7%, 속초 55.0%, 제주는 49.8% 올랐다. 세븐일레븐은 7월 기준 외국인 매출이 속초 관광지 인근 매장(167%)과 부산 관광지 인근 매장(146%)에서 높게 나타났다. 여수(91%), 삼척(64%), 제주(53%)도 크게 뛰었다. 알리페이·은련카드·위챗페이 결제액을 기준으로 한 데이터다. 이마트24의 경우 부산, 경주, 강릉에서 7월 위챗페이와 알리페이 매출이 1년 전보다 160% 늘었다.

외국인 관광객들이 편의점에서 주로 구매한 품목은 여름철 야외 활동에 필요한 상품과 K-푸드 대표 주자들이었다. GS25의 경우 외국인 결제액 증가율이 높은 품목은 건전지 222.3%, 자외선 차단 제품 115.2%, 봉지 얼음 96.2%, 컵 얼음 85.4% 순이었다. 판매 우수 상품은 빙그레바나나우유, 요즘그릭요거트, 빙그레딸기우유 등이었다. 세븐일레븐에서는 바나나우유에 에스프레소자일리톨, 카스, 테라, 감동란 등이 외국인 인기 상품에 올랐다.

방한 외국인 증가세 속에 편의점 업계는 외국인 특화 매장을 조성하는 등 외국인을 적극적으로 공략하고 있다. CU는 한복 마그넷, 한국적 이미지를 담은 인형 키링 등을 판매하는 ‘관광상품특화점’을 총 500여점까지 확대했으며 연내 300여 점을 추가로 늘릴 계획이다.