당뇨 환자 ‘응급실행’ AI로 미리 잡는다···예측 정확도 87%

제2형 당뇨병 환자가 급성 합병증으로 응급실에 실려 갈 위험을 인공지능(AI)으로 미리 가려내는 기술이 개발됐다. 평소 진료에서 얻는 기본 정보만으로 고위험군을 87% 정확도로 추려낼 수 있어, 중증 악화를 선제적으로 막을 길이 열렸다.

11일 질병관리청 국립보건연구원은 이 같은 내용의 예측 모델 개발 결과를 발표하고, 관련 논문이 국제 학술지 ‘플로스 원(PLOS ONE)’ 7월호에 게재됐다고 밝혔다. 이번 연구는 2008년부터 2022년까지 국내 5개 의료기관에서 진료받은 제2형 당뇨병 환자 22만720명의 전자의무기록(EMR)을 바탕으로 진행됐다.

EMR 분석 결과 전체 환자의 22.6%(4만9770명)가 당뇨 진단 전후 1년 이내에 최소 한 번 이상 응급실을 찾았다. 응급실 방문 환자는 비방문군보다 평균 연령이 높고 공복혈당과 콩팥 기능 지표가 나빴다. 고혈압이나 뇌혈관질환을 동반한 비율이 높았으며, 인슐린과 이뇨제 복용 비율도 약 2배에 달했다.

연구진은 이 같은 진료 기록을 바탕으로 혈압, 혈당, 콩팥 기능, 약물 처방 이력 등 병원에서 평소 확인하는 55개 임상 정보를 인공지능에 학습시켰다. 총 7개 머신러닝 모델을 개발해 성능을 비교한 결과, 가장 우수한 ‘캣부스트(CatBoost)’ 모델이 예측 정확도 87.0%를 기록했다. 이는 기존 통계 분석 방식(73.0%)보다 응급실 방문 고위험군을 훨씬 더 정교하게 걸러낸 수치다.

AI 예측에 가장 큰 영향을 미친 요인은 이완기 혈압, 혈청 크레아티닌(콩팥 기능 지표), 수축기 혈압 순이었다. 대체로 약물치료와 생활습관 개선으로 통제할 수 있는 지표들이어서, 진료 단계에서 집중 관리하면 급성 합병증 악화를 미리 막을 수 있음을 보여준다.

국립보건연구원은 향후 1차 의료기관에서도 활용할 수 있는 예측 모델을 보급할 계획이다. 응급상황이 발생한 뒤 치료하던 기존 방식을 넘어, 사전에 위험을 예측해 관리하는 능동적 예방 체계로 전환하겠다는 구상이다.