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[속보]‘제주항공 여객기 참사’ 경찰 특수단, 한국공항공사·국토부 압수수색

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본문 요약

12·29 무안공항 제주항공 참사를 수사하는 경찰 특별수사단이 11일 한국공항공사와 국토교통부, 부산지방항공청에 대한 압수수색에 나섰다.

12.29 여객기 참사 특별수사단은 이날 오전 9시부터 한국공항공사와 국토교통부, 부산지방항공청에 대한 압수수색을 실시하고 있다고 밝혔다.

특별수사단은 앞서 지난 3월과 6월 국토교통부에 대한 압수수색을 진행한 바 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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[속보]‘제주항공 여객기 참사’ 경찰 특수단, 한국공항공사·국토부 압수수색

입력 2026.08.11 09:29

수정 2026.08.11 10:53

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  • 최서은 기자

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제주항공 여객기 참사 1주기를 앞둔 지난해 12월27일 전남 무안국제공항 참사 현장에 플래카드가 걸려있다. 이준헌 기자

제주항공 여객기 참사 1주기를 앞둔 지난해 12월27일 전남 무안국제공항 참사 현장에 플래카드가 걸려있다. 이준헌 기자

12·29 무안국제공항 제주항공 참사를 수사하는 경찰 특별수사단이 11일 한국공항공사와 국토교통부, 부산지방항공청에 대한 추가 압수수색에 나섰다.

경찰청 12·29 여객기 참사 특별수사단은 이날 오전 9시부터 한국공항공사와 국토교통부, 부산지방항공청에 대한 압수수색을 실시하고 있다고 밝혔다.

특별수사단 관계자는 “기존에 수사 중이던 업무상 과실치사상 혐의와 관련해 추가 의심 사항이 있어 추가로 필요한 새로운 자료를 확보하는 차원에서 압수수색을 하고 있다”고 말했다.

경찰은 여객기 참사와 관련해 업무상 과실치사상 등 혐의로 74명을 입건하고 중대시민재해 혐의 적용 가능 여부를 들여다보고 있다.

정부가 최근 참사 현장 재수색 등 수습을 강조한 상황에서 경찰이 수사에 속도를 내는 양상으로 풀이된다. 한성숙 국무총리는 오는 13일 참사가 발생한 무안국제공항 둔덕 현장을 방문하고 유가족들과 간담회를 진행할 예정이다.

이재명 대통령은 지난 4일 국무회의에서 참사 유해의 철저한 재수색과 무안국제공항의 재개항 준비를 지시했다. 이 대통령은 무안국제공항 폐쇄가 2년 가까이 장기화하고 있다며 “유가족들이 여한을 갖지 않도록 수색을 철저히 하고 유가족들이 납득할 수 있는 설명을 충분히 하라”고 말했다.

당국은 지난 4월13일부터 무안국제공항에서 수습되지 않은 유해를 발굴하는 재수색 작업을 벌이고 있다. 이 대통령은 “어느 정도 정리가 되면 복구공사와 처분도 신속하게 할 수 있도록 유가족들과 대화해야 한다”고도 말했다.

2024년 12월29일 오전 9시쯤 태국 방콕에서 출발한 제주항공 7C2216편이 무안국제공항에서 동체착륙을 시도하다 콘크리트 둔덕으로 만들어진 로컬라이저(방위각 시설)와 충돌했다. 이 사고로 탑승자 181명 중 179명이 숨졌다.

사고 발생 이후 1년간 수사가 지지부진하다는 지적이 나오자 경찰청은 지난 1월 국가수사본부 산하에 특별수사단을 꾸려 수사를 이어가고 있다. 국무조정실 항공철도사고조사위원회는 참사 발생 원인 등 진상규명을 위한 조사를 진행하고 있다.

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