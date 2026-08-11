‘여름철 비수기’ 잊은 친환경차…엔카 8월 시세 ‘테슬라·쏘렌토 HEV’ 반등

유례없는 폭염과 휴가철이 맞물린 8월 중고차 시장이 계절적 비수기에 접어들면서 전반적인 시세 하락세를 보이고 있지만, 전기차와 하이브리드(HEV) 차종은 상대적 강세를 나타내고 있다. 전통적인 내연기관 인기 모델들이 3~6%대 하락폭을 기록한 반면, 테슬라와 쏘렌토 하이브리드 등 일부 친환경 모델은 오히려 가격이 올랐다.

엔카가 공개한 2026년 8월 중고차 시세 분석 결과를 보면, 조사 대상 대표 모델 37개의 평균 시세는 지난달에 비해 1.43% 떨어졌다. 국산차는 평균 1.77%, 수입차는 평균 0.99% 하락했다. 8월은 휴가철 소비 증가와 폭염으로 인한 방문객 감소로 중고차 거래가 위축되는 전형적인 비수기다.

시장 약세 속에서 친환경차의 방어가 돋보였다. 국산 전기차인 현대 아이오닉5 롱레인지 프레스티지는 1.44%, 기아 EV6 롱레인지 어스는 0.76% 하락에 그쳐 국산차 평균 감가율을 밑돌았다.

수입 전기차 시장에서는 테슬라의 상승세가 여전했다. 테슬라 모델3 롱레인지 AWD 시세는 지난달에 비해 3.32% 올랐고, 모델Y 롱레인지 AWD도 3.05% 상승했다. 2023년식 미국 생산 모델3의 경우 최근 국내 완전자율주행(FSD) 기능 적용 확대에 대한 기대감이 중고차 수요를 자극했기 때문으로 분석된다. 모델Y 역시 신차 시장에서의 견조한 판매량이 중고차 시세를 뒷받침했다.

하이브리드 모델도 견조한 흐름을 유지했다. 기아 더 뉴 쏘렌토 4세대 HEV(1.6 2WD 그래비티)는 1.11% 상승하며 대표 국산차 중 유일하게 시세 오름세를 기록했다. 현대 그랜저 하이브리드(-0.53%)와 싼타페 하이브리드(-0.77%)도 소폭 하락에 그치며 선방했다. 수입차 시장에서도 렉서스 ES300h 7세대가 1.19% 상승하며 하이브리드 선호 현상을 입증했다.

반면 내연기관 차량은 큰 폭의 하락을 피하지 못했다. 국산차 중에서는 현대 캐스퍼 인스퍼레이션이 지난달에 비해 6.25% 떨어져 가장 높은 하락률을 기록했다. 쉐보레 트랙스 크로스오버(-3.24%), 기아 카니발 4세대(-3.05%), 스포티지 5세대(-2.86%) 등 인기 내연기관 모델 대부분이 하락세를 보였다.

수입 내연기관 차량 역시 메르세데스-벤츠 E-클래스 W213 E350 4MATIC이 4.10% 떨어졌고 C-클래스(-3.43%), 볼보 XC90(-3.36%), 아우디 Q5(-3.33%) 등 주요 차종이 3% 이상 하락했다.

자동차 업계에선 친환경차와 내연기관차 간의 수요 양극화가 뚜렷해지고 있는 것이 중고차 시장에까지 연결돼 이 같은 경향이 당분간 이어질 것으로 전망했다.