홍천군 10월 ‘청년 주인 수당’ 지급···지역 업체 종사자 등 151명 선정

강원 홍천군은 올해 ‘청년 주인 수당’ 지원 대상자 151명을 선정해 오는 10월부터 수당을 지급한다고 11일 밝혔다.

‘청년 주인 수당’은 지역 업체에 재직하거나 사업체를 운영하는 청년의 안정적인 보수 지원을 통해 장기근속과 지역 정착을 유도하기 위해 추진하는 사업이다.

홍천군에 거주하는 18세~45세 청년 가운데 지역의 동일 사업장에서 6개월 이상 계속 근로 중인 임금근로자나 사업 소득자에게 20만 원씩 2년 동안 최대 480만 원을 지급한다.

3개월마다 적격 여부를 확인 후 본인 명의의 홍천 사랑 카드로 지급된다.

홍천군은 지난달 165명의 신청자 중 일하는 청년을 우대해 151명을 최종지원 대상자로 선정했다.

이들을 대상으로 오는 10월부터 청년 주인 수당을 지원할 예정이다.

홍천군 관계자는 “‘청년 주인 수당’이 청년의 삶에 실질적인 도움을 주고, 지역사회에 희망과 활력을 불어넣는 계기가 됐으면 좋겠다”며 “청년들이 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 다양한 지원 정책을 추진할 방침”이라고 말했다.