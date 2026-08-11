창간 80주년 경향신문

홍천군 10월 ‘청년 주인 수당’ 지급···지역 업체 종사자 등 151명 선정

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

강원 홍천군은 올해 '청년 주인 수당' 지원 대상자 151명을 선정해 오는 10월부터 수당을 지급한다고 11일 밝혔다.

이들을 대상으로 오는 10월부터 청년 주인 수당을 지원할 예정이다.

홍천군 관계자는 "'청년 주인 수당'이 청년의 삶에 실질적인 도움을 주고, 지역사회에 희망과 활력을 불어넣는 계기가 됐으면 좋겠다"며 "청년들이 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 다양한 지원 정책을 추진할 방침"이라고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

홍천군 10월 ‘청년 주인 수당’ 지급···지역 업체 종사자 등 151명 선정

입력 2026.08.11 09:57

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
홍천군청 전경. 홍천군 제공

홍천군청 전경. 홍천군 제공

강원 홍천군은 올해 ‘청년 주인 수당’ 지원 대상자 151명을 선정해 오는 10월부터 수당을 지급한다고 11일 밝혔다.

‘청년 주인 수당’은 지역 업체에 재직하거나 사업체를 운영하는 청년의 안정적인 보수 지원을 통해 장기근속과 지역 정착을 유도하기 위해 추진하는 사업이다.

홍천군에 거주하는 18세~45세 청년 가운데 지역의 동일 사업장에서 6개월 이상 계속 근로 중인 임금근로자나 사업 소득자에게 20만 원씩 2년 동안 최대 480만 원을 지급한다.

3개월마다 적격 여부를 확인 후 본인 명의의 홍천 사랑 카드로 지급된다.

홍천군은 지난달 165명의 신청자 중 일하는 청년을 우대해 151명을 최종지원 대상자로 선정했다.

이들을 대상으로 오는 10월부터 청년 주인 수당을 지원할 예정이다.

홍천군 관계자는 “‘청년 주인 수당’이 청년의 삶에 실질적인 도움을 주고, 지역사회에 희망과 활력을 불어넣는 계기가 됐으면 좋겠다”며 “청년들이 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 다양한 지원 정책을 추진할 방침”이라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글