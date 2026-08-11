극한 폭염 덮쳤던 부산, 에어컨 화재 급증···대부분 실외기에서 발생

기록적인 폭염으로 에어컨 사용이 급증하면서 부산 지역 에어컨 관련 화재가 지난해보다 크게 늘어난 것으로 조사됐다.

11일 부산소방재난본부에 따르면 지난달 말 기준 에어컨 관련 화재는 총 19건으로 집계됐다. 이는 최근 3년의 같은 기간 평균(13.3건)보다 약 43% 증가한 수치다. 특히 이달 들어 열흘 동안 모두 6건의 화재가 발생해 지난해 같은 기간(4건)보다 50% 늘어난 것으로 확인됐다.

에어컨 관련 화재는 실외기에서 가장 빈번한 것으로 조사됐다. 부산소방재난본부가 이달 발생한 에어컨 화재 6건을 조사한 결과, 실외기에서 불이 시작된 경우가 3건으로 가장 많았다. 멀티탭(2건)과 전원선(1건)에서 불이 난 경우도 있었다.

지난 8일 오후 11시48분쯤 해운대구의 한 아파트에서 에어컨 실외기 화재가 발생해 거주자 3명을 포함해 주민 50여 명이 긴급 대피했다. 소방 당국은 실외기 과열과 실외기실에 보관된 물품 등이 화재에 영향을 준 것으로 보고 있다.

이튿날인 지난 9일 오후 9시42분쯤 금정구에서도 에어컨 실외기 화재가 발생했다.

이진호 부산소방재난본부장은 “극한 폭염으로 에어컨 사용시간이 길어지는 만큼 화재가 빈번하게 일어나고 있다”며 “주기적으로 에어컨과 실외기를 점검해야 화재를 막을 수 있다”고 말했다.