등산 갔다가·냉방장치 가동 안했다가…인천서 열사병 4명 사망

온열 환자도 173명 발생

폭염경보가 발령된 지난 8~9일 인천에서 열사병으로 3명이 잇따라 숨졌다. 이에 따라 인천에서는 열사병으로 모두 4명이 숨졌다.

인천시는 지난 9일 오후 9시 34분쯤 인천 계양구에 사는 50대 A씨가 열사병으로 숨졌다고 11일 밝혔다.

A씨는 지난 8일 낮 12시 35분쯤 계양구의 한 건물 계단 의자에 앉아있다가 갑자기 의식을 잃고 쓰러져 병원으로 이송됐지만, 결국 숨졌다. 숨진 A씨의 체감온도는 42도였다.

앞서 지난 8일 오후 3시 48분쯤에도 인천 계양구에 사는 30대 B씨가 열사병으로 숨졌다. B씨는 이날 등산을 하고 하산하다 갑자기 쓰러져 병원으로 이송됐다. 폭염경보가 내려진 이날 계양구의 최고 온도는 36.4도였다.

같은 날 오후 10시 5분쯤에도 연수구에서 70대 여성 C씨가 쓰러져 병원으로 옮겼으나 숨졌다. 이날 연수구의 최고 온도는 34도, 최고 체감 온도는 37도였다. C씨는 외출 후 집에 들어와 냉방장치를 가동하지 않은 것으로 파악됐다. 사망 당시 C씨의 체온은 41도였다.

지난 3일에도 계양구에서 웃통을 벗고 돌아다닌 40대 남자가 열사병으로 숨지는 등 인천에서만 모두 4명이 열사병으로 숨졌다.

온열환자도 급증하고 있다. 인천에서는 지난 5월 15일부터 이날까지 173명의 온열질환자가 발생했다.