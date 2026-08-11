“K중소기업 야~호”…리센느, 미 LA서 국내 중기 해외진출 지원 행사

14~16일 ‘K-컬렉션 with 케이콘 LA 2026’

세계적인 한류 축제로 자리잡은 케이콘(KCON)과 연계해 국내 중소기업의 해외 진출을 지원하는 행사가 미국 로스앤젤레스(LA)에서 열린다.

중소벤처기업부와 대·중소기업·농어업협력재단(상생협력재단)은 오는 14∼16일 LA 컨벤션센터에서 ‘K-컬렉션 with 케이콘 LA 2026’(K컬렉션)을 개최한다고 11일 밝혔다.

K컬렉션은 CJ ENM이 주최하는 케이콘과 연계해 국내 중소기업의 제품 판촉과 현지 바이어 상담 기회를 제공하는 해외 진출 지원 사업으로, 2014년 시작했다. 이번 행사에는 뷰티(29개사), 식품(6개사), 생활용품(4개사), 패션(1개사) 분야 중소기업 40곳이 참가한다. 이들 가운데 절반 이상은 신규 참가기업으로 구성했다.

상생협력재단은 LA 컨벤션센터 켄티아홀에서 제품 전시·판매와 참여형 행사를 결합한 판촉전을 열고 현지 바이어를 대상으로 수출상담회를 진행한다. 14∼15일엔 대한무역투자진흥공사(코트라)와 협업해 현지 유력 바이어 중심의 기업간 수출상담회를 연다.

대세 아이돌로 떠오른 리센느(RESCENE)는 K컬렉션 공식 아티스트로 부스를 찾는다. 한국 전통놀이, DIY 체험 등 참여형 프로그램도 마련했다. 온라인에선 지난 7일 문을 연 K컬렉션 공식 기획몰(https://kcollectionla2026.com)을 통해 월별 할인행사 등을 진행한다.

상생협력재단 관계자는 “K컬렉션은 K-컬처의 글로벌 영향력을 국내 중소기업의 해외 진출 기회로 이어가는 사업”이라며 “경쟁력 있는 중소기업을 지속해서 발굴하고 온·오프라인 판로와 현지 바이어를 연결해 국내 중소기업의 안정적인 해외 진출과 경쟁력 강화를 이끌겠다”고 밝혔다.