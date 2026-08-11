트럼프, ‘진보 돌풍’ 민주사회주의 후보들에 “곳곳서 지하디스트 선출…급진적 미치광이들”

도널드 트럼프 미국 대통령이 10일(현지시간) 오는 11월 중간선거를 앞두고 민주당 예비선거에서 선전 중인 민주사회주의 성향 후보들에 대해 “지하디스트(이슬람 성전주의자)들이 전국 곳곳에서 선출되고 있다”고 말했다고 CNN방송이 이날 보도했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 아동 백신 관련 행정명령 서명식 후 취재진으로부터 ‘민주당이 내세우는 후보들이 공화당의 선거를 수월하게 하고 있다고 보느냐’는 질문을 받자 이같이 말했다.

그는 “공산주의든, 지하디즘이든 이런 현상이 나타나고 있다”고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 민주사회주의자들이 대법원과 대통령직, 상원, 군대 등을 없애자는 과격한 주장을 한다면서 “가끔 나도 상원을 없애고 싶을 때가 있지만 그것을 입 밖에 내지 않고 실제로 그렇게 하지도 않을 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 “이들은 많은 경우 실패를 겪어온 사람들”이라며 “그들은 실패한 나라들에서 왔는데 이곳에 와서 우리에게 나라를 어떻게 운영할지 가르치려 한다”라고도 주장했다. 그는 이어 “그런 일이 일어날 리 없다”며 “사람들은 급진적인 미치광이들이 나라 운영에 관여하는 것을 원치 않는다”고 말했다.

다가오는 중간선거에서 민주사회주의 성향 후보들은 그동안 민주당이 서민 경제와 불평등 문제 해결에 소극적이었다고 비판하며 진보층과 젊은 층의 표심을 얻고 있다. 좌파 정치단체인 ‘미국의 민주사회주의자들(Democratic Socialists of America·DSA)’ 소속 정치인들은 민주당 경선에서 중견 정치인들을 꺾고 잇따라 승리하고 있다. 민주사회주의란 정치체제로서 민주제를 지향하는 사회주의를 뜻합니다.

지난 4일(현지시간) 미국 미시간주 민주당 상원의원 후보 경선에서는 DSA 후보인 압둘 엘사예드가 접전 끝에 4선 현역 하원의원 헤일리 스티븐스를 꺾었다. 하원의원 경선에서도 DSA 후보 2명이 승리했다. 이들은 보편적 의료보험, AI 데이터센터 규제, 이스라엘 원조 중단 등 진보적 공약을 내세우고 있다. 경합주인 미시간주 경선 결과는 보수세가 만만치 않은 지역에서도 DSA의 인기가 높다는 것을 보여준 셈이 된다.

앞서 뉴욕주와 콜로라도주 하원의원 경선에서도 DSA 후보들이 민주당 중진들을 꺾으며 파란을 일으켰다. 콜로라도주에서는 20대 이민자 출신인 멜라트 키로스가 15선 현역의원을 이겼다.

트럼프 대통령은 이 같은 민주사회주의 후보들의 약진을 민주당의 ‘급진화’로 규정하고, 이를 부각하는 이념 공세를 중간선거 전략으로 활용하려는 것으로 풀이된다.