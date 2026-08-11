‘모래시계’ ‘투캅스’ 감초배우 안진수 별세…향년 81세

1970~90년대 한국 영화와 TV 드라마에 활발히 출연한 배우 안진수가 지난 10일 별세했다. 향년 81세.

연합뉴스에 따르면 2년 전 췌장암 수술을 받은 고인은 올해 초 암이 재발해 치료를 받던 중 건강이 악화했다.

1945년생인 고인은 MBC 드라마 <여명의 눈동자>(1991~1992)와 SBS 드라마 <모래시계>(1995), <여인천하>(2001~2002) 등 안방극장에서 꾸준히 활동했다. 강우석 감독의 <투캅스> 시리즈에선 형사 역을, 김태규 감독의 <긴급조치 19호>(2002)에선 신문사 사장 역 등을 맡았다.

이 밖에도 배창호 감독의 <기쁜 우리 젊은 날>(1987), 강우석 감독의 <행복은 성적순이 아니잖아요>(1989), <마누라 죽이기>(1994), 임권택 감독의 <태백산맥>(1994), 문종금 감독의 <싸울아비>(2001) 등 300여 편의 영화에 출연했다.

문종금 감독은 “새로운 작품에서 고인의 모습을 만날 수 없다는 사실이 안타깝고 허전하지만, 고인이 남긴 작품과 연기, 아름다운 기억은 우리 곁에 오래도록 살아 숨 쉴 것”이라는 추도사를 전했다.

고인의 빈소는 서울 중앙보훈병원 장례식장 3호실에 마련됐다. 발인은 13일 오전 6시 30분.