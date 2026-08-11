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로또 4등·5등도 ‘QR등록’하면 앞으로 당첨금 자동입금···당첨 여부도 자동 알림

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본문 요약

오는 18일부터 모바일 간편결제 앱에 판매점에서 구매한 종이 로또복권을 등록하면 자동으로 당첨여부를 알려주고, 당첨금은 계좌로 자동 입금된다.

기획예산처 복권위원회는 191차 복권위원회 전체회의에서 미수렴 당첨금 자동지급 시스템을 도입을 골자로 하는 '복권 발행·관리 및 판매 지침 개정안'을 의결했다.

개정안에 따라 오는 18일부터 실물복권 구입 후 간편결제서비스인 '페이코' 앱에 복권의 QR코드를 스캔해 등록하면 추첨 당일 저녁 9시 등에 당첨 여부를 정기 알림해 준다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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로또 4등·5등도 ‘QR등록’하면 앞으로 당첨금 자동입금···당첨 여부도 자동 알림

입력 2026.08.11 11:00

수정 2026.08.11 14:39

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  • 김경민 기자경제부 기자

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지난 1월1일 사람들로 북적이는 서울 노원구의 한 로또 판매점. 연합뉴스

지난 1월1일 사람들로 북적이는 서울 노원구의 한 로또 판매점. 연합뉴스

오는 18일부터 종이 로또복권을 모바일 간편결제 앱에 등록하면 당첨 여부를 알려주고 당첨금도 자동으로 입금해준다. 소액 당첨금을 받으려고 판매점까지 직접 갈 필요가 없어진 것이다.

기획예산처 복권위원회는 최근 회의에서 이러한 내용의 ‘복권 발행·관리 및 판매 지침 개정안’을 의결했다고 11일 밝혔다.

개정안에 따라 오는 18일부터 실물복권 구입 후 간편결제서비스인 ‘페이코’ 앱에 복권의 QR코드를 스캔해 등록하면 추첨 당일 저녁 9시 등 정해진 시간에 여러 차례 당첨 여부를 알려준다.

지급 기한까지 오프라인 판매점에서 당첨금을 수령하지 않았다면 200만원 이하의 당첨금은 페이코 앱에서 페이코 포인트로, 200만원이 넘는 당첨금은 소득세 신고를 위한 실명 인증 후 미리 등록한 계좌로 지급한다. 페이코 포인트는 페이코로 결제할 때 현금처럼 쓸 수 있다.

복권위는 앱으로 등록했더라도 실물 복권을 분실하지 않게 유의해야 한다고 밝혔다. 다른 사람이 실물 복권을 주워 복권 판매점에서 먼저 당첨금을 찾아가면 앱으로 당첨금을 받을 수 없기 때문이다.

기획예산처 제공

기획예산처 제공

복권위가 자동지급 시스템을 도입한 것은 로또 규모가 양적으로 성장하면서 당첨 1년 안에 찾아가지 않은 미수령 당첨금도 매년 늘고 있기 때문이다. 2021년 430억원이던 미수령 당첨금은 지난해 581억원으로 뛰었다. 예산처는 “미수령 당첨금 대부분은 4등(5만원)과 5등(5000원)에서 발생했다”며 “적은 금액이라도 끝까지 찾아드릴 수단을 마련해 복권에 대한 신뢰가 높아질 것으로 기대된다”고 밝혔다.

복권위는 또 로또 구매 편의를 높이기 위해 전국 9500여개 로또 판매점의 실시간 영업 정보를 네이버 지도와 카카오맵에 제공하기로 했다.

복귄위는 2004년 로또 판매가격을 2000원에서 1000원으로 낮추고 2018년엔 인터넷 판매, 올해 2월엔 모바일 판매를 도입해 로또의 접근성을 확대해왔다. 복권 판매액은 지난해 7조6582억원으로 5년 전(5조4152억원)보다 41.4% 늘었다.

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