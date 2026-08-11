‘1급수 지표종’ 버들치 대량생산···경북, 양식어가에 80만 마리 분양

경북도 수산자원연구원 토속어류산업화센터는 민물고기 양식 어가의 소득 증대를 위해 버들치 우량종자 80만 마리를 분양했다고 11일 밝혔다.

이번에 분양한 버들치는 지난해부터 관리해 온 어미 물고기에서 올해 4월 알을 받아 7월까지 키운 4~5㎝ 크기의 종자다. 분양받은 버들치는 4~6개월가량 더 기르면 상품성이 있는 8~10㎝ 크기로 자란다.

버들치는 깨끗한 하천에 서식하는 토속 민물고기로 대표적인 1급수 지표종이다. 최근 하천 정비와 서식지 훼손 등으로 자연 개체수가 줄고 있으며 공급 물량 대부분은 자연 포획에 의존하고 있다.

센터는 2021년부터 버들치 종자 생산 연구를 시작해 2024년 국내 최초로 완전양식에 성공했다. 지난해에는 연간 50만 마리 이상을 생산할 수 있는 대량생산체계를 구축했다. 올해는 역대 최대인 90만 마리를 생산했다.

2021년부터 지금까지 생산한 버들치는 모두 250만 마리다. 이 가운데 78만 마리는 하천 등에 방류했고, 152만 마리는 양식 어가에 분양했다. 올해 분양은 지난 6월 경북도 홈페이지를 통해 신청한 양식 희망 어가를 대상으로 유상으로 진행했다.

버들치는 뼈가 연하고 살이 부드러워 탕과 조림, 튀김 등에 활용된다. ㎏당 2만5000~3만5000원 선에 거래돼 민물고기 양식 어가의 새로운 소득원이 될 것으로 경북도는 기대하고 있다.

남건 경북도 해양수산국장은 “버들치 대량생산체계를 바탕으로 내수면 양식 어가를 지원하고 지속적인 교육과 기술 보급을 통해 안정적인 양식 기반을 확대하겠다”고 말했다.