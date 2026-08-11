서울시, 한강버스 운항 시간 밤까지 늘린다··· 한강 노을·야경 수요 고려

서울시가 한강을 밤에도 머물고 즐기는 공간으로 확장하는 ‘야간경제 활성화’의 일환으로 한강버스 운항 시간을 오후 10시까지 확대한다.

서울시는 한강버스 동부·서부 노선의 오후 7~10시 야간 운항을 2회 추가한다고 11일 밝혔다. 세부 운항 시간은 조율 중이다. 기존 운항 시간은 크게 바꾸지 않고 야간 시간대에 운항을 추가한다. 정확한 운항 시각은 선박 간 운항 간격 등을 고려해 최종 확정할 예정이다.

선박도 추가 배치한다. 지난달 106호선이 서울에 도착한 데 이어 107호선도 이달 중 도착할 예정이다. 107호선이 들어오면 당초 계획한 한강버스 12척을 모두 확보하게 된다. 서울시는 107호선이 도착한 후 약 2주간 운항 훈련을 거쳐 이르면 9월쯤 운항에 투입한다.

이번 운항 확대는 노을과 야경 등을 볼 수 있는 야간 시간대 수요를 겨냥했다. 서울시가 최근 한강을 야간경제 활성화의 주요 무대로 삼고 있는 만큼, 한강에서 머무르는 시간을 밤까지 늘리고 이 과정에서 발생하는 소비를 주변 전통시장과 골목상권까지 확산하겠다는 구상이다. 한강버스 야간 운항 확대도 이와 맞물려 추진된다.

한강버스 운영을 위한 요금 체계도 점검한다. 서울연구원은 최근 한강버스의 적정 요금 체계에 관한 연구에 착수했다. 연구는 현행 3000원인 요금 수준의 적정성과 요금을 조정할 경우 이용객이 수용할 수 있는 수준 등을 살펴본다.

서울시 관계자는 “대중교통의 요금 체계를 통상적으로 검토하는 것처럼 한강버스의 요금 체계를 살펴보고 있는 것”이라고 말했다.