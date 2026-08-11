장애인 고용 사업장서 20대 성폭행, 임신·출산시킨 60대 임원 구속영장

경찰이 우월적 지위를 이용해 20대 여성 지적장애인을 성폭행한 혐의로 장애인 고용 사업장에 근무한 60대 임원에 대해 구속영장을 신청했다.

인천경찰청 여성청소년범죄수사계는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 장애인준강간 혐의로 A씨에 대해 사전 구속영장을 신청했다고 11일 밝혔다. A씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 12일 오후 2시 30분 인천지법에서 열릴 예정이다.

A씨는 지난해 7월부터 지적장애인 B씨를 여러 차례 성폭행한 혐의를 받고 있다.

경찰은 지난 3월 관련 신고를 접수하고 수사를 벌인 결과 A씨를 구속 수사할 필요성이 있다고 보고 구속영장을 신청했다.

B씨 부모는 결혼하지 않은 채 임신한 딸로부터 성폭행 피해 상황을 전해 듣고 경찰에 신고했다. B씨는 신고 이후 아이까지 출산했다.

A씨와 B씨는 인천 남동구에 있는 장애인 고용 사업장에 함께 근무했다.

인천시지적발달장애인복지협회와 인천장애인성폭력상담소는 지난 7월 21일 인천시청 앞에서 기자회견을 열고 경찰의 철저한 수사를 촉구했다.

이들은 “A씨는 우월적 지위를 이용해 20대 지적 장애인 노동자를 성폭력 한 의혹이 있다”며 “사건의 진상을 철저히 규명하고 엄정하게 수사할 것”을 촉구했다.

B씨의 아버지는 “A씨는 딸에 대해 지속적으로 성범죄를 저질렀고, 이를 숨기고자 협박도 했다”고 주장했다.

한편 A씨는 “B씨와 합의로 성관계를 했다”며 혐의를 부인하는 것으로 알려졌다.