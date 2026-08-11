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‘교통사고 줄이자’···울산, 복산육거리 등 ‘사고다발지역’ 시설 개선 추진

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본문 요약

울산시는 이달부터 '2026년 교통사고 잦은 곳 개선사업'에 본격 착수한다고 11일 밝혔다.

울산시는 한국도로교통공단의 분석을 바탕으로 시설 개선 시 사고 감소 효과가 클 것으로 기대되는 지점을 선정했다.

울산시는 지난해부터 울산경찰청 등과 협업해 사업 대상지의 지점별 맞춤형 개선계획을 수립해 왔다.

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‘교통사고 줄이자’···울산, 복산육거리 등 ‘사고다발지역’ 시설 개선 추진

입력 2026.08.11 11:32

수정 2026.08.11 16:03

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  • 김준용 기자

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울산시청사 전경. 울산시 제공

울산시청사 전경. 울산시 제공

울산시는 올해 말까지 교통사고가 잦은 지역을 대상으로 10억원을 투입해 시설 개선 등에 나선다고 11일 밝혔다.

올해 사업 대상지는 중구 복산육거리·동천교사거리, 남구 삼호교남교차로·달리사거리, 동구 번덕사거리, 울주군 대덕삼거리·교동로 등 7곳이다. 이들 지점에서는 지난해 총 24건의 사고가 발생한 것으로 집계됐다.

울산시는 한국도로교통공단의 분석을 바탕으로 시설 개선 시 사고 감소 효과가 클 것으로 기대되는 지점을 선정했다고 설명했다.

시는 지난해부터 울산경찰청 등과 협업해 사업 대상지별 맞춤형 개선계획을 수립해 왔다. 차선을 조정하거나 교통섬 및 횡단보도 신설, 무단횡단 방지 울타리 설치 등의 내용이 포함됐다.

한편 울산시는 최근 3년간 19곳의 교통안전을 개선했다고 밝혔다. 특히 2023년 공사를 마친 남구 옥현사거리의 경우 교통사고 발생 건수가 전년도에 비해 55.2% 감소한 것으로 조사됐다.

울산시 관계자는 “안전한 교통환경을 조성하기 위해 추진되는 사업”이라면서 “시민 여러분께서는 공사기간 중 불편한 점이 있더라도 양해해 주시기를 부탁드린다”고 말했다.

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