‘교통사고 줄이자’···울산, 복산육거리 등 ‘사고다발지역’ 시설 개선 추진

울산시는 올해 말까지 교통사고가 잦은 지역을 대상으로 10억원을 투입해 시설 개선 등에 나선다고 11일 밝혔다.

올해 사업 대상지는 중구 복산육거리·동천교사거리, 남구 삼호교남교차로·달리사거리, 동구 번덕사거리, 울주군 대덕삼거리·교동로 등 7곳이다. 이들 지점에서는 지난해 총 24건의 사고가 발생한 것으로 집계됐다.

울산시는 한국도로교통공단의 분석을 바탕으로 시설 개선 시 사고 감소 효과가 클 것으로 기대되는 지점을 선정했다고 설명했다.

시는 지난해부터 울산경찰청 등과 협업해 사업 대상지별 맞춤형 개선계획을 수립해 왔다. 차선을 조정하거나 교통섬 및 횡단보도 신설, 무단횡단 방지 울타리 설치 등의 내용이 포함됐다.

한편 울산시는 최근 3년간 19곳의 교통안전을 개선했다고 밝혔다. 특히 2023년 공사를 마친 남구 옥현사거리의 경우 교통사고 발생 건수가 전년도에 비해 55.2% 감소한 것으로 조사됐다.

울산시 관계자는 “안전한 교통환경을 조성하기 위해 추진되는 사업”이라면서 “시민 여러분께서는 공사기간 중 불편한 점이 있더라도 양해해 주시기를 부탁드린다”고 말했다.