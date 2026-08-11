괴산군, 지역화폐 괴산사랑상품권 발행액 669억 달성···지역경제 활기

충북 괴산군의 지역화폐 괴산사랑상품권이 지역 경제 활성화에 큰 도움을 주고 있는 것으로 나타났다.

11일 괴산군에 따르면 괴산사랑상품권 발행액이 2024년부터 지난 3일까지 누적 669억1713만원으로 집계됐다. 이는 2025년 민생회복소비쿠폰, 2026년 민생안정지원금 및 고유가 피해지원금 등 일회성 재정지원을 제외한 금액이다.

괴산군은 일회성 단기 부양책을 걷어내고도 수백억 규모의 소비가 온전히 지역 안에서 순환해 골목상권에 온기를 불어넣은 것으로 보고 있다.

연도별 증가폭도 뚜렷하다. 연도별 총 발행액은 2024년 209억5202만원에서 2025년 273억7426만원으로 30.6% 증가했다. 올해 8월 초 기준으로 이미 185억9083만원을 기록 중 이다.

특히 주민들이 자발적으로 충전해 사용하는 모바일 지역화폐의 발행액도 눈에 띄게 늘고 있다.

2024년 115억2078만원에서 2025년 135억5210만원으로 증가했고, 올해는 지난 3일 기준 151억9365만원으로 지난해 실적을 넘어섰다.

사용처도 대폭 확대됐다. 괴산사랑상품권 가맹점 수는 2024년 1058곳에서 2025년 1207곳, 2026년 8월 현재 1487곳으로 2년 8개월 만에 429곳(40.5%)이 늘어났다.

괴산군은 이 같은 성과의 배경으로 맞춤형 유인책을 꼽았다. 명절 및 지역 축제 기간 17% 특별 할인, 캐시백 이벤트, 각종 체육대회 상금의 지역상품권 지급 등 다각적인 소비 진흥책이 실효를 거뒀다고 분석한다.

송인헌 괴산군수는 “이번 성과는 일회성 지원금 효과를 배제하고 오롯이 괴산군의 지역 소비 체질이 건강하게 개선되었음을 증명하는 의미 있는 지표”라며 “생활인구 유입 정책과 연계해 군민이 체감할 수 있는 실용 행정을 펼쳐 나가겠다”라고 말했다.