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충북 영동에 충북권 국립보훈요양원이 들어선다.

11일 영동군에 따르면 국가보훈부와 한국보훈복지의료공단은 2029년 개원을 목표로 충북권 국립보훈요양원 건립 사업을 추진 중이다.

영동읍 회동리 일원에 들어서는 충북권 국립보훈요양원은 지하 1층, 지상 4층, 100병상 규모로 건립될 예정이다.

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충북 영동에 충북권 국립보훈요양원 들어선다···2029년 개원 목표

입력 2026.08.11 11:35

  • 이삭 기자

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충북 영동군에 들어서는 충북권 국립보훈요양원 조감도. 영동군 제공.

충북 영동군에 들어서는 충북권 국립보훈요양원 조감도. 영동군 제공.

충북 영동에 충북권 국립보훈요양원이 들어선다.

11일 영동군에 따르면 국가보훈부와 한국보훈복지의료공단은 2029년 개원을 목표로 충북권 국립보훈요양원 건립 사업을 추진 중이다.

영동읍 회동리 일원에 들어서는 충북권 국립보훈요양원은 지하 1층, 지상 4층, 100병상 규모로 건립될 예정이다. 사업비는 국비 379억원이 투입된다.

요양원에는 국가유공자와 보훈가족에게 전문적인 요양서비스를 제공하기 위한 요양실을 비롯해 프로그램실, 물리치료실, 심리치료실 등 다양한 의료·복지시설이 들어설 예정이다.

두 기관은 올해 말까지 ‘충북권 국립보훈요양원’ 설계와 건립용지 주변 정비작업을 끝낸 후 내년 상반기 건축공사를 시작한다. 앞서 지난달 한국보훈복지의료공단은 중간설계 완료 보고회를 열었다. 보고회에서 공간 배치와 시설별 기능, 이용자 동선, 안전성과 편의성 등을 종합 점검하고 관계기관의 의견을 설계에 반영했다.

공단은 올해 말까지 설계와 건립 부지 구거 복개공사 등을 마무리하고, 내년부터 신축공사에 들어가 2028년 말 준공하겠다는 계획이다.

영동군은 2021년부터 국립보훈요양원 유치를 위해 연구용역을 진행하는 등 많은 노력을 기울여왔다. 2023년 부지선정위원회에서 영동군 건립이 결정됐고, 2024년 용지매입을 완료한 뒤 국가보훈부·영동군·한국보훈복지의료공단 간 3자 실시협약을 체결해 사업을 추진 중이다.

영동군 관계자는 “현재 건립부지와 주변 기반 시설 정비, 중간설계 등 후속 절차를 진행 중”이라며 “국가를 위해 헌신한 국가유공자와 보훈가족에게 수준 높은 요양서비스를 제공하게 될 것”이라고 말했다.

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