미, 비자 17만5000건 이상 취소···‘원정 출산’에 ‘찰리 커크 암살 옹호’ 사례도

도널드 트럼프 미국 2기 행정부가 지난해 출범 이후 17만5000건 넘는 외국인 비자를 취소한 것으로 나타났다. 범죄 연루 사례가 다수를 차지하는 가운데 보수 활동가 찰리 커크의 암살을 옹호했다는 이유로 취소된 경우도 있어 논란이 일고 있다.

미 국무부는 10일(현지시간) 성명을 내고 비자 조건 위반과 미국 이민제도 악용, 범죄 연루 등을 이유로 17만5000건 이상의 외국인 비자를 취소했다고 밝혔다.

취소 사유로 가장 많은 것은 범죄 연루였다. 국무부는 “대부분 각종 범죄와 관련한 법집행기관의 조치(수사·체포 등)에 따른 것”이었다며 죄목으로는 음주운전과 절도, 성폭행, 아동 학대 등이 있었다고 설명했다.

이른바 ‘원정 출산’으로 취소된 사례도 있었다. 북아프리카의 한 미국 대사관은 출산을 앞두고 미국을 방문한 이들의 비자 100건 이상을 취소했는데, 자녀의 미국 시민권 취득을 목적으로 미국에 입국했다고 판단했다.

지난해 세상을 떠난 보수 성향 활동가 찰리 커크의 암살 옹호도 비자 취소의 사유가 됐다. 국무부가 공개한 한 사례자는 커크의 죽음을 두고 SNS에 “그는 너무 늦게 죽었다”고 적었다. “파시스트가 죽으면 민주주의자들은 불평하지 않는다”고 게시한 경우도 비자를 취소당했다.

국무부는 “미국 비자는 권리가 아닌 특권”이라며 “비자 제도를 악용하는 이들로부터 미국 사회를 보호하기 위해 가능한 모든 수단을 동원할 것”이라고 강조했다.

국무부는 앞서 올해 1월 10만건 넘는 비자를 취소했다며 “역대 최대 규모”라고 밝힌 바 있다. 이후 7개월 만에 7만건 이상 추가된 것이다.

시민사회에서는 SNS 심사 정책이 표현의 자유를 위협하고 사실상 감시에 해당한다고 비판하고 있다.

트럼프 행정부는 출범과 동시에 강도 높은 이민 단속 정책을 펼쳐왔다. 이민세관단속국(ICE)가 이민자 체포와 추방을 강화했고 이 과정에서 목숨을 잃는 이민자가 잇따랐다. 합법적 체류자에 대한 심사도 대폭 강화해 비자 신청자의 SNS 활동을 검열하거나 비자 유효 기간을 단축하는 등 사례도 늘고 있다.