양구군 ‘금강산 가는 길’ 국가유산 명승 지정 추진

향후 용역 보고회 통해 추진 방향 공유·의견 수렴

강원 양구군은 비무장지대(DMZ) 인근에 자리 잡은 ‘금강산 가는 길’의 국가유산 명승 지정을 추진한다고 11일 밝혔다.

이를 위해 최근 국가유산청 주관으로 관계 전문가가 참여한 가운데 양구 ‘금강산 가는 길’의 국가유산 명승 지정을 위한 현장 조사를 진행했다. 현장 조사에서는 명승 지정 추진 방향과 지정 구간을 비롯해 군사시설보호구역 출입·관리 방안, 토지 이용과 주민 재산권에 미치는 영향 등을 폭넓게 논의했다.

양구군은 향후 용역 보고회를 열어 주민들에게 조사 결과와 명승 지정 추진 방향을 설명하고 의견을 수렴하는 과정을 거칠 예정이다.

‘금강산 가는 길’은 양구군 동면 월운리에서 방산면 고방산리까지 이어지는 영서 내륙의 옛길이다.

현재 남아 있는 ‘금강산으로 가는 옛길’과 ‘내금강으로 가는 31번 국도’ 두 노선은 금강산을 오가던 사람들의 이동과 교류의 역사를 간직하고 있어 국가유산으로서의 가치가 높은 것으로 평가되고 있다.

‘금강산 가는 길 안내소’에서 북한의 내금강 장안사까지 거리는 양구에서 춘천까지 가는 길보다 가까운 40㎞에 불과하다.

동면 월운리 비득초소부터 방산면 고방산리 ‘금강산 가는 길 안내소’ 사이 12.1m 구간엔 12개의 이정표가 설치돼 있다.

양구군은 매년 가을 비득고개~하야교~두타연 구간(9㎞)에서 ‘금강산 가는 옛길 걷기대회’를 개최하고 있다.

박현정 양구군 관광문화과장은 “금강산 가는 길은 단순한 이동로를 넘어 역사와 자연을 잇는 소중한 유산”이라며 “관계기관과 협의해 지역을 대표하는 상징적인 자원으로 보존될 수 있도록 하겠다”고 말했다.