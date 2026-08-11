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[속보]이 대통령 “부처 간 이견, 자연적 현상···문제 삼기 바람직하지 않아”

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본문 요약

이재명 대통령이 11일 "부처 간의 입장이 다른 것은 자연적인 현상"이라며 "어떤 현안에 대해 부처가 다른 입장을 가지고 있다고 해서 그 자체가 문제인 것처럼 막는 것은 바람직하지 않다"고 밝혔다.

이 대통령은 "원래 부처 간 내부 의견을 다 조율한 다음에 외부에 확정된 의견만 내고 관철을 해 가는 게 사실은 과거에 지적받았던 밀실 행정"이라며 "초기 논의 단계부터 의견들을 자유롭게 내고 거기에 대해서 국민들이 또 의견을 또 갑론을박하고 논쟁하고, 그래서 이걸 조정해 가면서 결국은 일정한 결론에 이르는 이 과정이 원래는 가장 민주적"이라고 말했다.

이 대통령은 "결국 자신들의 이야기를 자유롭게 개진하고 또 합리적인 논쟁과 토론을 통해서 수정하고 반영하고 그러면서 입장을 하나로 조율해 가는 것"이라며 "이걸 민주적 과정이라고 봐야지 부처 간 의견이 다른 게 드러난다고 해가지고 그걸 마치 그렇게 하면 안 되는 것처럼 얘기하는 건 바람직하지 않다고 본다"고 밝혔다.

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[속보]이 대통령 “부처 간 이견, 자연적 현상···문제 삼기 바람직하지 않아”

입력 2026.08.11 11:49

  • 민서영 기자

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이재명 대통령이 11일 정부세종청사에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 11일 정부세종청사에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 11일 “부처 간의 입장이 다른 것은 자연적인 현상”이라며 “어떤 현안에 대해 부처가 다른 입장을 가지고 있다고 해서 그 자체가 문제인 것처럼 막는 것은 바람직하지 않다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 정부세종청사에서 국무회의를 주재하고 “최근에 우리 국정 운영 관련해 부처 간 엇박자, 부처 간 충돌이란 지적들이 꽤 나온다”며 이같이 반박했다.

이 대통령은 “원래 부처 간 내부 의견을 다 조율한 다음에 외부에 확정된 의견만 내고 관철을 해 가는 게 사실은 과거에 지적받았던 밀실 행정”이라며 “초기 논의 단계부터 의견들을 자유롭게 내고 거기에 대해서 국민들이 또 의견을 또 갑론을박하고 논쟁하고, 그래서 이걸 조정해 가면서 결국은 일정한 결론에 이르는 이 과정이 원래는 가장 민주적”이라고 말했다.

이 대통령은 “결국 (부처가) 자신들의 이야기를 자유롭게 개진하고 또 합리적인 논쟁과 토론을 통해서 수정하고 반영하고 그러면서 입장을 하나로 조율해 가는 것”이라며 “이걸 민주적 과정이라고 봐야지 부처 간 의견이 다른 게 드러난다고 해가지고 그걸 마치 그렇게 하면 안 되는 것처럼 얘기하는 건 바람직하지 않다고 본다”고 밝혔다.

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