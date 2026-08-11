[속보]이 대통령 “부처 간 이견, 자연적 현상···문제 삼기 바람직하지 않아”

이재명 대통령이 11일 "부처 간의 입장이 다른 것은 자연적인 현상"이라며 "어떤 현안에 대해 부처가 다른 입장을 가지고 있다고 해서 그 자체가 문제인 것처럼 막는 것은 바람직하지 않다"고 밝혔다.

이 대통령은 "원래 부처 간 내부 의견을 다 조율한 다음에 외부에 확정된 의견만 내고 관철을 해 가는 게 사실은 과거에 지적받았던 밀실 행정"이라며 "초기 논의 단계부터 의견들을 자유롭게 내고 거기에 대해서 국민들이 또 의견을 또 갑론을박하고 논쟁하고, 그래서 이걸 조정해 가면서 결국은 일정한 결론에 이르는 이 과정이 원래는 가장 민주적"이라고 말했다.

이 대통령은 "결국 자신들의 이야기를 자유롭게 개진하고 또 합리적인 논쟁과 토론을 통해서 수정하고 반영하고 그러면서 입장을 하나로 조율해 가는 것"이라며 "이걸 민주적 과정이라고 봐야지 부처 간 의견이 다른 게 드러난다고 해가지고 그걸 마치 그렇게 하면 안 되는 것처럼 얘기하는 건 바람직하지 않다고 본다"고 밝혔다.