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본문 요약

2027학년도 대학수학능력시험 응시원서 접수가 오는 24일부터 시작된다.

온라인으로 응시 정보를 미리 입력하고 수수료를 결제할 수 있지만, 접수를 완료하려면 수험생이 현장 접수처를 방문해 본인 확인을 거쳐야 한다.

교육부는 2027학년도 수능 응시원서를 오는 24일부터 다음달 4일까지 전국 85개 시험지구 교육지원청과 일선 고등학교에서 접수한다고 11일 밝혔다.

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2027학년도 수능 원서접수 24일부터…온라인 입력해도 현장 방문해야

입력 2026.08.11 12:00

  • 김지혜 기자

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2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 100일 남은 11일 서울 강남구 이투스247학원 대치점에서 수험생들이 자습을 하고 있다. 연합뉴스

2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 100일 남은 11일 서울 강남구 이투스247학원 대치점에서 수험생들이 자습을 하고 있다. 연합뉴스

2027학년도 대학수학능력시험(수능) 응시원서 접수가 오는 24일부터 시작된다. 온라인으로 응시 정보를 미리 입력하고 수수료를 결제할 수 있지만, 접수를 완료하려면 수험생이 현장 접수처를 방문해 본인 확인을 거쳐야 한다.

교육부는 2027학년도 수능 응시원서를 오는 24일부터 다음달 4일까지 전국 85개 시험지구 교육지원청과 일선 고등학교에서 접수한다고 11일 밝혔다. 토·일요일을 제외한 10일간 매일 오전 9시부터 오후 5시까지 접수한다. 접수 기간이 끝나면 추가 접수나 응시원서 수정은 할 수 없다.

온라인 사전입력은 현장 접수보다 나흘 앞선 오는 20일 오전 9시부터 다음달 3일 오후 6시까지 가능하다. 수험생은 온라인 사전입력 시스템에서 사진과 응시 영역 등 정보를 직접 입력하고 응시수수료를 납부할 수 있다. 다만 온라인 입력을 마쳤더라도 반드시 현장 접수처를 찾아 본인 확인을 거쳐 접수증을 발급받아야 최종 접수가 완료된다.

응시수수료는 선택 영역이 4개 이하이면 3만7000원, 5개이면 4만2000원, 6개이면 4만7000원이다. 온라인과 현장 모두 신용카드와 가상계좌, 간편결제로 납부할 수 있으며 현금 납부는 할 수 없다. 기초생활수급자와 법정차상위계층, 한부모가족 지원 대상자는 응시수수료를 면제받을 수 있다.

재학생은 재학 중인 고등학교에서, 졸업생은 원칙적으로 출신 고등학교에서 원서를 접수한다. 다만 현재 주민등록상 주소지와 출신 고교의 관할 시험지구가 다른 졸업생 등은 주소지 관할 교육지원청에서도 접수할 수 있다. 고졸 검정고시 합격자와 기타 학력 인정자는 주소지 관할 시험지구 교육지원청에서 접수한다.

원서 접수는 본인이 직접 하는 것이 원칙이다. 다만 장기 입원 환자나 군복무자, 수형자, 해외거주자 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 직계가족이나 배우자 등이 증빙서류를 준비해 대신 접수할 수 있다.

천재지변, 질병, 수시모집 최종합격, 군 입대, 자격상실 등의 사유로 수능에 응시하지 못한 수험생에게는 응시수수료 일부를 환불한다. 환불 신청 기간은 11월 23부터 27일까지다. 올해 수능은 오는 11월19일 실시된다.

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