천안 교회 ‘사망’ 아이···숨지기 사흘 전 직접 경찰서 찾아갔다

경찰에 “외할머니에게 맞았다” 진술 아이의 외조모 11일 구속

충남 천안의 한 교회에서 생활하던 11세 아동이 숨진 사건과 관련해 아동을 학대·방임해 숨지게 한 혐의를 받는 외할머니가 구속됐다.

박헌행 대전지법 천안지원 영장전담 부장판사는 11일 숨진 A군의 외조모 B씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 구속영장을 발부했다.

법원은 B씨에 대해 증거를 인멸하거나 도주할 우려가 있다고 판단했다.

앞서 이날 오전 10시30분쯤 법원에 도착한 B씨는 “아동학대 혐의를 인정하느냐” “아동을 혼자 교회에 왜 맡겼느냐” “과거 아동학대와 관련해 어떤 처벌을 받았느냐” “사죄할 생각은 없느냐”는 취재진의 질문에 아무런 답변을 하지 않은 채 법정으로 들어갔다.

B씨는 천안의 한 교회에서 생활하던 외손자 A군을 학대·방임해 사망에 이르게 한 혐의를 받는다.

경찰에 따르면 A군은 숨지기 사흘 전인 지난 2일 직접 경찰서를 찾아가 “외할머니에게 맞았다”고 진술했다. 경찰은 이 진술과 B씨의 과거 A군 학대 전력 등을 토대로 B씨에 대한 구속영장을 신청했다.

A군은 출생 직후부터 해당 교회에서 생활하며 B씨와 따로 지내온 것으로 파악됐다. B씨는 교회 인근에 거주하면서 수시로 교회를 찾아 A군을 학대한 것으로 경찰은 보고 있다.

경찰은 A군이 숨지기 전 시민들의 신고를 받고 B씨에 대한 접근금지 임시조치를 신청했지만, 법원에서 기각된 것으로 확인됐다. 경찰은 이후에도 B씨가 해당 교회를 계속 찾아간 정황을 확보하고 정확한 경위를 수사하고 있다.

A군은 지난 5일 오후 8시49분쯤 교회 측의 “아이가 아프다”는 119 신고로 세종충남대병원으로 옮겨졌지만, 신고 약 3시간 뒤 숨졌다. 병원 측은 A군의 신체에서 학대를 의심할 만한 정황을 발견하고 경찰에 아동학대 의심 신고를 했다.

앞서 경찰은 A군의 신체에서 발견된 상처와 “교회 내부 침대에 묶여 있었다”는 목격자 진술 등을 토대로 목사 C씨(60대)에 대해서도 B씨와 같은 혐의로 구속영장을 신청했고 법원은 영장을 발부했다.