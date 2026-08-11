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경남 거창군은 여성과 청소년 등 군민 누구나 긴급할 때 무료로 생리대를 이용할 수 있는 '모두의 생리대' 사업을 가동했다고 11일 밝혔다.

군은 지난 6월 성평등가족부에서 추진하는 공공 생리대 지원 '모두의 생리대' 시범사업에 경남에서 유일하게 선정되어 관내 공공시설 10곳에 자동 지급기를 설치했다.

이번 사업은 군이 여성·청년친화도시 정책 방향에 맞추어 누구나 공시설에서 부담 없이 생리대를 이용할 수 있는 환경을 조성하고자 추진하게 됐다.

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거창군, 생리대 지원···공공시설 10곳에 지급기 설치

입력 2026.08.11 13:21

  • 김정훈 기자

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경남 거창군민이 공공생리대 지급기를 이용하고 있다. 거창군

경남 거창군민이 공공생리대 지급기를 이용하고 있다. 거창군

경남 거창군은 여성과 청소년 등 군민 누구나 긴급할 때 무료로 생리대를 이용할 수 있는 ‘모두의 생리대’ 사업을 가동했다고 11일 밝혔다.

경남 지자체 중 유일하게 정부 시범사업에 선정돼 공공시설 내 보편적 복지 환경 구축에 먼저 첫발을 내디뎠다.

군은 지난 6월 성평등가족부에서 추진하는 공공 생리대 지원 ‘모두의 생리대’ 시범사업에 경남에서 유일하게 선정되어 관내 공공시설 10곳에 자동 지급기를 설치했다.

이번 사업은 군이 여성·청년친화도시 정책 방향에 맞추어 누구나 공시설에서 부담 없이 생리대를 이용할 수 있는 환경을 조성하고자 추진하게 됐다.

운영 장소는 거창군청, 거창읍 행정복지센터, 가조면 행정복지센터, 거창군립한마음 도서관, 거창 도서관, 거창스포츠파크, 거창 창포원 방문자센터, 거창군 가족센터, 거창청년사이, 거창군 청소년문화의집 등 총 10곳이다. 긴급하게 생리대가 필요하면 설치된 자동 지급기에서 중형 생리대 2개가 담긴 소포장 제품을 무료로 받을 수 있다.

군은 이 사업이 군민들의 일상생활 속에서 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 시스템을 통해 기기별 이용 현황과 재고량을 수시로 확인·점검할 계획이다. 시범사업 운영 결과를 바탕으로 향후 운영 장소 확대 등을 추가 검토할 예정이다.

이홍기 거창군수는 “이번 공공생리대 지원 시범사업은 군민이 일상에서 겪을 수 있는 작은 불편을 줄이고, 누구나 안심하고 공공시설을 이용할 수 있도록 하기 위한 생활밀착형 사업”이라고 말했다.

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