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본문 요약

전 여자친구를 성폭행한 뒤 살해한 혐의로 무기징역을 선고받은 장재원이 상고를 취하하면서 형이 확정됐다.

장씨는 지난 5월 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의로 2심에서 무기징역을 선고받은 뒤 이에 불복해 대법원에 상고했다.

검찰은 1·2심에서 장씨에게 무기징역을 구형했으며 상고하지 않았다.

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전 여자친구 성폭행·살해한 장재원, 상고 취하···무기징역 확정

입력 2026.08.11 13:21

  • 강정의 기자

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모텔서 성폭행 후 대전으로 이동해 살해

1·2심 모두 ‘강간 등 살인’ 혐의 인정

장씨, 상고 제기했다 돌연 취하

대전 도심에서 교제했던 여성을 살해하고 달아났다 검거된 장재원(27)이 지난해 8월 조사를 받기 위해 대전서부경찰서로 들어서고 있다. 연합뉴스

대전 도심에서 교제했던 여성을 살해하고 달아났다 검거된 장재원(27)이 지난해 8월 조사를 받기 위해 대전서부경찰서로 들어서고 있다. 연합뉴스

전 여자친구를 성폭행한 뒤 살해한 혐의로 무기징역을 선고받은 장재원(27)이 상고를 취하하면서 형이 확정됐다.

11일 법조계 등에 따르면 장씨는 지난달 14일 대법원에 상고 취하서를 제출했다.

장씨는 지난 5월 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(강간 등 살인) 혐의로 2심에서 무기징역을 선고받은 뒤 이에 불복해 대법원에 상고했다. 검찰은 1·2심에서 장씨에게 무기징역을 구형했으며 상고하지 않았다.

대법원은 사건을 접수해 상고 이유 등을 검토하기 시작했으나, 장씨가 지난달 상고를 취하하면서 2심에서 선고된 무기징역이 그대로 확정됐다.

장씨는 지난해 7월29일 오전 6시58분쯤 경북 구미의 한 모텔에서 전 여자친구 A씨를 살해할 것처럼 협박해 성폭행하고 이후 A씨를 차량에 태워 대전으로 이동한 뒤 같은 날 낮 12시10분쯤 피해자 주거지 인근인 대전 서구의 한 도로에서 A씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의로 기소됐다.

장씨는 이 과정에서 A씨를 모텔에서부터 감금하고 A씨의 신체를 휴대전화로 불법 촬영한 것으로 확인됐다.

장씨 측은 재판에서 성폭행과 살인이 서로 다른 시간과 장소에서 이뤄진 만큼 성폭력처벌법상 ‘강간 등 살인죄’가 아닌 강간죄와 살인죄의 경합범으로 판단해야 한다고 주장했다.

그러나 1심과 2심 재판부는 장씨의 주장을 받아들이지 않고 성폭력처벌법상 강간 등 살인죄를 인정해 모두 무기징역을 선고했다.

영문번역(English Translation)
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