“신호 몇 초 남았지?” 내비에서 세종 교통신호 실시간 확인한다

세종시·도로교통공단, 교통인프라 업무협약 17개 도로 165개 교차로 신호정보 우선 개방

세종시가 민간 내비게이션 앱에서 교통신호를 실시간으로 확인할 수 있는 서비스를 추진한다.

세종시와 한국도로교통공단은 11일 한국도로교통공단 서울지부에서 ‘미래 융복합 교통인프라 구축 및 서비스 추진’을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약에 따라 세종시는 차량 통행이 많은 한누리대로를 포함해 17개 주요 도로의 165개 교차로 교통신호 정보를 우선 개방할 계획이다. 이를 바탕으로 내년 1월부터 민간 내비게이션 앱을 통한 정식 서비스 개시를 목표로 하고 있다.

운전자는 민간 내비게이션을 통해 녹색·적색·황색·좌회전 등 실시간 차량 신호 상태와 신호 잔여시간을 확인할 수 있게 된다. 우회전할 때 교차하는 횡단보도의 녹색 보행신호 정보도 제공받을 수 있다.

한국도로교통공단에 따르면 실시간 교통신호 정보 제공 시 과속은 30%에서 20%로 10%포인트가 감소했고 급감속은 59%에서 45%로 14%포인트가 감소한 것으로 조사됐다. 또 신호위반도 10%에서 4%로 6%포인트 감소하는 등 안전 운행 효과가 있는 것으로 확인됐다.

세종시는 교통신호정보 개방을 통해 꼬리물기와 급제동을 줄이고 우회전 과정에서 발생할 수 있는 보행자 사고를 예방하는 등 교통안전 향상에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

조상호 세종시장은 “이번 업무협약은 시민들이 일상 운전 중 안전을 체감할 수 있는 고품질 스마트 교통 서비스를 제공하는 계기가 될 것”이라며 “차질 없이 서비스가 개시될 수 있도록 추진해 더욱 안전하고 스마트한 교통환경을 조성하겠다”고 말했다.