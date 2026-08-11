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지나치게 쓴 커피, 맛을 중화하려면 소금일까, 설탕일까?

입력 2026.08.11 13:36

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소금 한 꼬집이면 쓴맛이 줄어든다는데…건강하게 커피 마시는 법

커피가 너무 쓰다? 건강을 생각한다면 소금과 설탕 중 하나를 고르기 전에 왜 커피가 쓴지부터 확인하는 것이 우선이다. pexels

커피가 너무 쓰다? 건강을 생각한다면 소금과 설탕 중 하나를 고르기 전에 왜 커피가 쓴지부터 확인하는 것이 우선이다. pexels

아침에 내린 커피가 유난히 쓰다. 원두가 문제인가 싶어 우유를 넣어보지만 이번에는 커피 맛이 흐려진다. 설탕을 넣자니 당 섭취가 걱정된다. 그렇다면 의외의 방법이 있다. 커피에 소금을 ‘아주 조금’ 넣는 것이다.

미국 건강 전문 매체 베리웰헬스는 최근 커피에 소량의 소금을 넣으면 커피의 쓴맛을 줄이고 풍미를 더 좋게 느낄 수 있다고 소개했다. 그렇다고 소금이 커피의 건강 효과를 높인다는 뜻은 아니다. 쓴맛을 줄여 설탕이나 감미료를 덜 넣고도 커피를 마실 수 있다는 것이 핵심이다. 그렇다면 정말 설탕보다 소금이 나은 선택일까?

소금이 커피의 쓴맛을 줄이는 것은 ‘기분 탓’이 아니다. 소금과 쓴맛 사이에는 꽤 오래전부터 알려진 미각의 상호작용이 있다. 1995년 국제학술지 케미컬센스에 발표된 연구에서는 소금이 카페인을 포함한 여러 쓴맛 물질의 인지되는 쓴맛을 억제할 수 있다는 결과가 나왔다. 소금은 커피를 ‘달게’ 만드는 것이 아니라 쓴맛을 덜 느끼게 만들어 상대적으로 맛이 부드러워진 것처럼 느끼게 한다.

그렇다면 설탕보다 소금이 건강에 좋을까. 그렇다고 소금이 설탕보다 낫다고 단순하게 결론 내리면 안 된다. 소금에는 나트륨이 들어 있고, 우리 몸에 필요한 영양소이지만 과잉 섭취하면 혈압 상승 등 건강 문제와 관련이 있다.

WHO는 성인의 하루 나트륨 섭취량을 2000mg 이하, 소금으로는 5g 이하로 권고한다. 그런데 우리나라 국민의 나트륨 섭취량은 2019~2023년 국민건강영양조사에서 하루 3000mg 안팎으로 권고 수준을 계속 웃돌고 있다. 평소 김치·찌개·국·라면·장류 등으로 나트륨을 충분히 먹는 한국인의 식습관을 생각하면 커피를 마실 때마다 소금을 넣는 습관을 건강법처럼 권할 이유는 없다.

그래도 소금을 넣어보고 싶다면 ‘정말 한 꼬집’

기사가 제시한 소금의 양은 커피 한 잔에 1/16 티스푼 정도다. 이 정도면 약 150mg의 나트륨을 추가하는 것이다. 생각보다 적은 양이다. 따라서 소금 커피를 시험해보고 싶다면 계량스푼으로 소금을 퍼 넣기보다는 손가락 끝으로 아주 조금 집어 넣는 정도가 적당하다.

그리고 중요한 점은 짠맛이 느껴진다면 이미 많이 넣은 것이다. 소금 커피는 ‘짭짤한 커피’를 만드는 것이 목적이 아니라 쓴맛의 모서리를 살짝 깎는 것이 목적이기 때문이다. 고혈압으로 저염식을 하고 있거나 의료진에게 나트륨 섭취를 제한받고 있다면 굳이 시도하지 않는 것이 좋다.

영문번역(English Translation)
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