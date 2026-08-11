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트럼프, FIFA 회장 공개 지지…“교체는 끔찍한 실수”

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 사퇴 압박을 받고 있는 잔니 인판티노 국제축구연맹 회장을 공개 지지했다.

트럼프 대통령이 인판티노 회장에게 전화를 걸어 징계를 재검토하라고 요청한 뒤 벌어진 일이었기 때문이다.

최근 인판티노 회장은 최근 월드컵 대회를 운영할 자회사 FIFA 포워드 엔터프라이즈를 신설하고 민간에 그 일부 지분을 매각하는 계획을 추진했다.

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트럼프, FIFA 회장 공개 지지…“교체는 끔찍한 실수”

입력 2026.08.11 13:46

수정 2026.08.11 15:29

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  • 김기범 기자

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잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장(왼쪽)과 도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장(왼쪽)과 도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 사퇴 압박을 받고 있는 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장을 공개 지지했다.

트럼프 대통령은 10일(현지시간) 트루스소셜에 “인판티노 회장은 네 차례나 가장 성공적인 월드컵을 주재하는 등 환상적이다”라며 “FIFA가 어떤 이유로든 인판티노 회장을 교체하는 것을 고려한다면 끔찍한 실수가 될 것”이라는 글을 올렸다.

이어 그는 “인판티노 회장이 떠난다면 다시는 (월드컵이) 성공하거나 수익을 낼 수 없을 것”이라고 주장했다.

인판티노 회장은 2026 북중미 월드컵을 준비하는 과정에서 트럼프 대통령에게 초대 ‘FIFA 평화상’을 수여하는 등 트럼프 대통령과 긴밀한 관계를 유지해왔다.

북중미 월드컵 기간에는 미국 대표팀 선수 폴라린 발로건이 32강전에서 퇴장당하자 FIFA가 ‘다음 경기 출장 정지 징계’를 1년 유예하면서 논란이 일기도 했다. 트럼프 대통령이 인판티노 회장에게 전화를 걸어 징계를 재검토하라고 요청한 뒤 벌어진 일이었기 때문이다.

최근 인판티노 회장은 월드컵 대회를 운영할 자회사 FIFA 포워드 엔터프라이즈(FFE)를 신설하고 민간에 그 일부 지분을 매각하는 계획을 추진했다. 그러나 유럽축구연맹(UEFA) 등 축구계의 거센 반발에 부딪치자 이 계획을 철회했다. 이후에도 그는 UEFA와 북중미카리브축구연맹(CONCACAF), 아시아축구연맹(AFC) 등 세계 각국의 축구계로부터 사퇴 압박을 받고 있다.

인판티노 회장의 월드컵 지분 일부 매각 계획은 도널드 트럼프 미 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너의 동생 조슈아 쿠슈너가 이끄는 벤처캐피털 ‘스라이브 캐피털’이 주도할 예정이었다.

영문번역(English Translation)
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