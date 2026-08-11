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부산교통공사, 수안역에 ‘수자기’ 복원···2005년 임진왜란 유골 무더기 발견된 곳

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본문 요약

부산교통공사는 도시철도 수안역 지하 1층에 위치한 동래읍성 임진왜란역사관에 새로 제작한 '수자기' 복원품을 전시한다고 11일 밝혔다.

교통공사가 이 같은 복원 사업에 나선 이유는 수안역과 동래읍성의 역사적인 인연 때문이다.

2005년 수안역 건설 현장에서 동래읍성 해자가 발견됐다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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부산교통공사, 수안역에 ‘수자기’ 복원···2005년 임진왜란 유골 무더기 발견된 곳

입력 2026.08.11 13:49

수정 2026.08.11 15:52

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  • 김준용 기자

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부산 도시철도 수안역에 설치된 수자기 복원품. 부산교통공사 제공

부산 도시철도 수안역에 설치된 수자기 복원품. 부산교통공사 제공

부산교통공사는 도시철도 4호선 수안역 지하 1층에 위치한 동래읍성 임진왜란역사관에 새로 제작한 ‘수자기(帥字旗)’ 복원품을 전시한다고 11일 밝혔다. 그동안 수안역 대합실 바닥에 문양으로만 남아 있던 수자기를 실물 형태로 복원한 것이다.

교통공사 측은 수안역과 동래읍성의 역사적인 인연 때문에 복원 사업을 벌였다고 설명했다. 2005년 수안역 건설 현장에서 동래읍성 해자(성 외곽 도랑)가 발견됐다.

문헌 기록이 없던 동래읍성 해자가 처음으로 드러난 순간이었다. 이후 진행된 발굴에서 임진왜란 당시 동래읍성 전투에서 희생된 유골 무더기가 발굴됐다.

칼에 베이거나 활이나 총, 둔기에 맞은 흔적이 두개골에 남아 있어 당시 전쟁의 참상을 고스란히 짐작케했다. 발굴된 유골 중에는 총이나 활에 맞아 훼손된 상태인 5세가량 아이의 두개골도 포함돼 있었다. 공사는 이후 2011년 수안역에 동래읍성 임진왜란역사관(1029㎡)을 조성했다.

이번에 복원한 수자기는 군영의 군사 지휘관이 지휘하는 곳임을 알리는 깃발이다. 다만 임진왜란 당시의 수자기는 남아 있지 않아, 공사는 1871년 신미양요 당시 어재연 장군이 사용한 현존 수자기를 참고해 실물의 4분의 1 크기로 되살렸다.

이를 위해 공사는 지난해 부산시의회와 협의해 보조금 3500만원을 확보했다. 순천향대 이순신연구소와 한국전통무예연구소, 부산박물관의 자문을 받아 복원을 진행했다.

이병진 부산교통공사 사장은 “수자기는 동래부사 송상현의 기개를 상징한다”며 “당시 동래읍성을 지키려 했던 선조들의 정신을 알리고 싶었다”고 말했다.

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