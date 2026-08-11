경산 아파트 관리사무소 방화 피해자 또 숨져···사망자 4명

경북 경산의 한 아파트 관리사무소 방화 사건으로 화상을 입고 치료를 받던 50대 여성이 추가로 숨졌다. 이번 사건으로 인한 사망자는 4명으로 늘었다.

11일 경찰 등에 따르면 이날 오전 10시13분쯤 대구지역 한 병원에 입원 중이던 50대 여성 A씨가 숨졌다. A씨는 해당 아파트 입주자위원회 간부로 알려졌다. 사건 발생 19일 만이다.

사건은 지난달 23일 오전 8시29분쯤 경산시 사동의 한 아파트 관리사무소에서 발생했다. 당시 불이 나 피의자를 포함한 40~70대 8명이 화상을 입는 등 다쳐 병원으로 옮겨졌다.

사건 다음 날인 지난달 24일 50대 여성이 처음 숨졌고, 같은달 31일에는 50대 여성인 입주민 대표와 경리 직원이 숨졌다. 사망자 4명은 모두 50대 여성이다.

경찰 조사 결과 피의자인 입주민 B씨(71)는 관리사무소에서 입주민 대표 등과 말다툼을 하다 지하 창고로 내려가 4ℓ짜리 통에 있던 시너 일부를 깡통에 덜어온 것으로 파악됐다. B씨가 관리사무소 바닥에 시너를 뿌린 뒤 라이터로 불을 붙인 것으로 경찰은 보고 있다.

한편 B씨 역시 전신에 화상을 입어 병원에서 치료를 받고 있다. 경찰 관계자는 “B씨의 건강 상태가 나빠 아직 조사가 이뤄지지 못했다”며 “B씨의 상태가 호전되는 대로 정확한 범행 경위와 동기 등을 조사할 예정”이라고 말했다.