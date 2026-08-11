90년 만에 한국 온 심훈 친필 원고…‘그날이 오면’ 곳곳에 일제 검열 흔적

‘상록수’ 친필 원고 전체본 최초 공개 “문학사, 독립운동사적 가치 높아” 내년 4월 문학관 개관후 일반 공개 예정

작가 심훈(본명 심대섭·1901~1936)이 남긴 소설 <상록수>와 시 ‘그날이 오면’의 친필 원고가 사후 90년 만에 한국에 돌아왔다.

국립한국문학관은 10일 서울 은평구 은평문화원에서 심훈의 유가족으로부터 기탁받은 친필 원고를 선보이는 기자회견을 열었다.

이번에 기탁받은 자료는 총 46건 59점으로, 시 ‘그날이 오면’이 수록된 <심훈시가집>, 장편소설 <상록수>, <직녀성>, <영원의 미소> 친필 원고와 주요 문학 자료는 물론 사진, 심훈 부고 전보 등 개인사적 자료도 다수 포함됐다.

식민지 농촌 현실을 다룬 장편소설 <상록수>의 친필 원고 전체본은 이번에 처음으로 공개됐다. 그간 국내에는 <상록수>의 21화·78화 일부 등 낱장 9점만 당진 심훈기념관에 보관돼 있었다.

<심훈시가집>은 1932년 심훈이 단행본 출판을 위해 직접 묶은 자료다. 책에는 3·1 만세운동에 참여했다가 체포돼 서대문 형무소에 수감 중일 때 쓴 ‘감옥에서 어머님께 올린 글월’이라는 편지글이 작가의 친필로 남아 있다. 출판 허가를 위해 조선총독부 경무국 도서관에 제출한 원고의 표지와 내지에는 일제의 검열 흔적인 붉은 선과 붉은 도장이 가득하다.

문학관은 이들 원고가 문학사와 항일독립운동사에서 높은 가치를 가진다고 평가했다. 임헌영 국립한국문학관 관장은 “심훈의 ‘그날이 오면’은 구한말 매천 황현의 ‘절명시’와 쌍벽을 이루는 일제 치하 ‘제2의 절명시’로 평가받아 마땅하다”고 했다.

작가 심훈은 일제강점기 한국 문학을 대표하는 문학인이자 언론인이며 독립운동가다. 그는 1919년 경성 제일고등보통학교 4학년 때 3·1 만세운동에 참여했다가 옥고를 치렀다.

문학관이 이번에 기탁 받은 자료는 미국에 살고 있는 심훈의 유가족이 소장하고 있던 것이다. 기탁 자료 곳곳에는 심훈의 셋째 아들인 심재호씨(1936∼2021년)의 메모가 붙어 있다. 동아일보 기자였던 심재호씨는 1974년 미국으로 건너갔으며, 미국 버지니아주 알링턴의 자택에 심훈의 자료를 보관해 왔다.

이날 기자회견에는 심훈의 손녀인 심영주·심영민씨가 화상으로 참석했다. 심영주씨는 “아버지께서 오동나무함에 50년 동안 보관해 온 자료”라며 “아버지께서는 자료가 조국에 돌아가야 한다고 생각했고 저희도 그렇게 생각해 왔다. 국립한국문학관에서 할아버지 정신에 맞게 보관해 주길 바란다”고 말했다.

심훈의 친필 원고는 2027년 4월 문학관 개관 후 대중에게 순차적으로 공개될 예정이다.