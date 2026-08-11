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본문 요약

올 여름 휴가철 가장 많이 간 해외 여행지는 일본으로 나타났다.

인천공항공사는 오는 15일부터 17일까지 3일간 이어지는 연휴에도 성수기 수준의 대응체제를 유지할 계획이다.

김범호 인천공항공사 사장직무대행은 "올 여름 항공 성수기 기간 여객 증가에도 평소와 다름없는 안정적인 공항 운영을 가능하게 한 공항 종사자의 노고와 국민에게 감사드린다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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올 여름 인천공항 이용객 4명 중 1명은 ‘이 나라’로 갔다

입력 2026.08.11 14:52

수정 2026.08.11 15:41

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  • 박준철 기자

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인천공항 제1여객터미널 전경. 인천국제공항공사 제공

인천공항 제1여객터미널 전경. 인천국제공항공사 제공

올 여름 휴가철 인천공항을 통해 가장 많이 간 해외 여행지는 일본이었다.

인천국제공항공사는 지난 7월 25일~8월 10일 여름 성수기 동안 391만6084명이 인천공항을 이용했다고 11일 밝혔다. 하루 평균 23만358명이 출국한 셈이다. 이는 지난해 같은 기간보다 5.8% 증가한 것으로 역대 여름 성수기 중 최대 규모다.

지난 2일에는 하루 이용객이 24만7200명으로, 설 연휴기간인 지난 2월 14일 24만7104명을 넘어섰다.

공항 이용객이 가장 많이 떠난 나라는 일본이었다. 일본 출국자는 99만6723명으로 전체 이용객의 25.35%를 차지했다. 동남아가 22.2%(86만2214명)로 뒤를 이었으며, 중국(21.6%·83만8298명), 동북아(9.9%·38만5513명) 순이었다.

인천공항공사는 이번 여름 성수기 동안 출국장 조기 개방과 스마트패스 전용 출국장 확대, 여객 안내 사이니지 신규 제작 및 배치 등으로 큰 혼잡은 발생하지 않았다고 설명했다.

인천공항공사는 오는 15~17일까지 사흘간 이어지는 연휴에도 성수기 수준의 대응체제를 유지할 계획이다.

김범호 인천공항공사 사장직무대행은 “올 여름 항공 성수기 기간 여객 증가에도 평소와 다름없는 안정적인 공항 운영을 가능하게 한 공항 종사자의 노고와 국민에게 감사드린다”고 말했다.

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