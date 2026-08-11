올 여름 인천공항 이용객 4명 중 1명은 ‘이 나라’로 갔다

올 여름 휴가철 인천공항을 통해 가장 많이 간 해외 여행지는 일본이었다.

인천국제공항공사는 지난 7월 25일~8월 10일 여름 성수기 동안 391만6084명이 인천공항을 이용했다고 11일 밝혔다. 하루 평균 23만358명이 출국한 셈이다. 이는 지난해 같은 기간보다 5.8% 증가한 것으로 역대 여름 성수기 중 최대 규모다.

지난 2일에는 하루 이용객이 24만7200명으로, 설 연휴기간인 지난 2월 14일 24만7104명을 넘어섰다.

공항 이용객이 가장 많이 떠난 나라는 일본이었다. 일본 출국자는 99만6723명으로 전체 이용객의 25.35%를 차지했다. 동남아가 22.2%(86만2214명)로 뒤를 이었으며, 중국(21.6%·83만8298명), 동북아(9.9%·38만5513명) 순이었다.

인천공항공사는 이번 여름 성수기 동안 출국장 조기 개방과 스마트패스 전용 출국장 확대, 여객 안내 사이니지 신규 제작 및 배치 등으로 큰 혼잡은 발생하지 않았다고 설명했다.

인천공항공사는 오는 15~17일까지 사흘간 이어지는 연휴에도 성수기 수준의 대응체제를 유지할 계획이다.

김범호 인천공항공사 사장직무대행은 “올 여름 항공 성수기 기간 여객 증가에도 평소와 다름없는 안정적인 공항 운영을 가능하게 한 공항 종사자의 노고와 국민에게 감사드린다”고 말했다.