창간 80주년 경향신문

CJ온스타일 “달라진 웰니스 트렌드… ‘3S’ 바로 이것”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

건강에 좋은 것을 무조건 챙겨 먹기보다 불필요한 것은 덜어내고, 자신에게 필요한 기능을 골라 먹는 등 웰니스 트렌드가 바뀌고 있다.

지난 4월 모바일 앱에 웰니스 전문관 '웰니스 푸드 마켓'을 선보이면서 7월 하루 평균 방문자가 4월보다 약 57%, 주문 금액은 약 62% 증가했다.

CJ온스타일 관계자는 "건강과 맛을 함께 추구하는 소비가 늘면서 프리미엄 식재료와 웰니스 간식 등 건강과 미식, 취향을 함께 만족시키는 상품 수요가 증가하고 있다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

CJ온스타일 “달라진 웰니스 트렌드… ‘3S’ 바로 이것”

입력 2026.08.11 15:04

  • 정유미 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
CJ온스타일 제공 사진 크게보기

CJ온스타일 제공

“빼기, 골라 먹기, 즐겨 먹기”

건강에 좋은 것을 무조건 챙겨 먹기보다 불필요한 것은 덜어내고, 자신에게 필요한 기능을 골라 먹는 등 웰니스 트렌드가 바뀌고 있다.

CJ온스타일은 엔데믹 이후 1년(2023년 8월∼2024년 7월)과 최근 1년(2025년 8월∼2026년 7월)의 구매·검색 데이터를 비교한 결과 웰니스 소비가 ‘빼기(Subtraction)’, ‘골라 먹기(Selection)’, ‘즐겨 먹기(Savor)’의 ‘3S’로 변화하고 있다고 11일 밝혔다.

특히 저당·제로·무첨가 등 불필요한 요소를 덜어내는 ‘빼기’ 소비가 가장 가파르게 성장했다. CJ온스타일의 ‘제로’ 관련 상품 주문액이 비교 기간 523% 증가했기 때문이다. 토마토·빌베리 등 착즙 과채주스 주문액은 793%, 올리브오일은 463% 늘었다.

검색 데이터에서도 같은 흐름이 확인됐다. 모바일 앱 내 ‘저당’ 검색량은 203%, ‘제로슈거’는 164%, ‘무첨가’는 100% 증가했다. 당과 첨가물, 원료와 제조 방식까지 꼼꼼히 따지며 식습관에서 부담이 되는 요소를 줄이려는 소비가 확산되고 있는 것이다.

건강기능식품은 ‘두루 좋은 것’보다 자신에게 필요한 기능을 선택하는 추세다. 홍삼·멀티비타민 등 일반 건강기능식품 주문액은 약 30% 감소한 반면 효소는 284%, 콜라겐·히알루론산 등 피부 건강 관련 상품은 103% 증가했다.

웰니스 소비 변화는 전 연령대로 확산되고 있다. 시니어층에서는 프리미엄 상품을 통한 예방형 웰니스, 10~20대에서는 저당·고단백 식품을 일찍부터 챙기는 얼리 웰니스 소비가 두드러졌다. 30~40대는 본인은 물론 부모와 자녀까지 3대의 건강을 함께 챙기는 ‘샌드위치’ 웰니스를 주도하며 시장의 핵심 소비층으로 떠올랐다.

CJ온스타일은 이 같은 변화에 맞춰 웰니스 큐레이션을 강화하고 있다. 지난 4월 모바일 앱에 웰니스 전문관 ‘웰니스 푸드 마켓’을 선보이면서 7월 하루 평균 방문자가 4월보다 약 57%, 주문 금액은 약 62% 증가했다.

CJ온스타일 관계자는 “건강과 맛을 함께 추구하는 소비가 늘면서 프리미엄 식재료와 웰니스 간식 등 건강과 미식, 취향을 함께 만족시키는 상품 수요가 증가하고 있다”고 말했다.

CJ온스타일은 TV홈쇼핑을 기반으로 모바일·온라인까지 사업 영역을 확장한 종합 커머스 플랫폼이다. 패션·뷰티·리빙 등 다양한 상품군을 중심으로 콘텐츠와 커머스를 결합한 차별화된 쇼핑 경험을 제공하고 있다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글