CJ온스타일 “달라진 웰니스 트렌드… ‘3S’ 바로 이것”

“빼기, 골라 먹기, 즐겨 먹기”

건강에 좋은 것을 무조건 챙겨 먹기보다 불필요한 것은 덜어내고, 자신에게 필요한 기능을 골라 먹는 등 웰니스 트렌드가 바뀌고 있다.

CJ온스타일은 엔데믹 이후 1년(2023년 8월∼2024년 7월)과 최근 1년(2025년 8월∼2026년 7월)의 구매·검색 데이터를 비교한 결과 웰니스 소비가 ‘빼기(Subtraction)’, ‘골라 먹기(Selection)’, ‘즐겨 먹기(Savor)’의 ‘3S’로 변화하고 있다고 11일 밝혔다.

특히 저당·제로·무첨가 등 불필요한 요소를 덜어내는 ‘빼기’ 소비가 가장 가파르게 성장했다. CJ온스타일의 ‘제로’ 관련 상품 주문액이 비교 기간 523% 증가했기 때문이다. 토마토·빌베리 등 착즙 과채주스 주문액은 793%, 올리브오일은 463% 늘었다.

검색 데이터에서도 같은 흐름이 확인됐다. 모바일 앱 내 ‘저당’ 검색량은 203%, ‘제로슈거’는 164%, ‘무첨가’는 100% 증가했다. 당과 첨가물, 원료와 제조 방식까지 꼼꼼히 따지며 식습관에서 부담이 되는 요소를 줄이려는 소비가 확산되고 있는 것이다.

건강기능식품은 ‘두루 좋은 것’보다 자신에게 필요한 기능을 선택하는 추세다. 홍삼·멀티비타민 등 일반 건강기능식품 주문액은 약 30% 감소한 반면 효소는 284%, 콜라겐·히알루론산 등 피부 건강 관련 상품은 103% 증가했다.

웰니스 소비 변화는 전 연령대로 확산되고 있다. 시니어층에서는 프리미엄 상품을 통한 예방형 웰니스, 10~20대에서는 저당·고단백 식품을 일찍부터 챙기는 얼리 웰니스 소비가 두드러졌다. 30~40대는 본인은 물론 부모와 자녀까지 3대의 건강을 함께 챙기는 ‘샌드위치’ 웰니스를 주도하며 시장의 핵심 소비층으로 떠올랐다.

CJ온스타일은 이 같은 변화에 맞춰 웰니스 큐레이션을 강화하고 있다. 지난 4월 모바일 앱에 웰니스 전문관 ‘웰니스 푸드 마켓’을 선보이면서 7월 하루 평균 방문자가 4월보다 약 57%, 주문 금액은 약 62% 증가했다.

CJ온스타일 관계자는 “건강과 맛을 함께 추구하는 소비가 늘면서 프리미엄 식재료와 웰니스 간식 등 건강과 미식, 취향을 함께 만족시키는 상품 수요가 증가하고 있다”고 말했다.

CJ온스타일은 TV홈쇼핑을 기반으로 모바일·온라인까지 사업 영역을 확장한 종합 커머스 플랫폼이다. 패션·뷰티·리빙 등 다양한 상품군을 중심으로 콘텐츠와 커머스를 결합한 차별화된 쇼핑 경험을 제공하고 있다.