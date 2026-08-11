차봇, 3M과 손잡고 가격 50% 낮춘 ‘차봇패키지 3M틴팅’ 출시

모빌리티 플랫폼 기업 차봇 모빌리티가 글로벌 소재 기업 3M과 전략적 제휴를 맺고 자동차 틴팅(썬팅) 시장의 가격과 품질 불확실성을 축소한 ‘차봇 패키지 3M틴팅’을 출시했다고 11일 밝혔다.

이번 서비스는 차봇의 ‘제로 리스크 커머스’ 전략을 차량 구매 이후 관리 영역으로 확장한 첫 사례라고 밝혔다. 3M 공식 인증 필름과 검증된 시공, 사후관리 서비스를 하나의 패키지로 묶어 제공한다.

국내 틴팅 시장은 브랜드와 시공점에 따라 가격과 품질 편차가 크고, 시공 후 추가 비용이나 제각각인 사후관리 기준으로 불만이 지속돼 온 영역이다. 차봇은 이런 정보 비대칭 문제를 해결하기 위해 합리적 가격의 틴팅 패키지를 선보였다.

가장 큰 특징은 추가 비용 부담을 낮춘 가격 혜택이다. 런칭 기념 가격 지원을 통해 표준시공가격 대비 평균 50% 낮은 가격으로 제공한다. 시공 후 3개월 이내 전면 유리 파손 시 재시공 비용의 50%를 지원하는 ‘파손 케어’와 재시공 시 기존 필름 제거 공임을 무상 지원하는 혜택도 포함됐다.

패키지는 CSM, CIR, CNR, 크리스탈라인 등 4개 시리즈로 구성됐다. 적용되는 3M 필름은 다층 광학 필름 기술을 적용해 우수한 열 차단 성능과 선명한 시야를 확보했으며, 99.9% 자외선 차단과 금속 미함유 기술로 차량 무선 기능 간섭을 줄였다. 모바일 전자보증 서비스도 최소 5년에서 최대 10년까지 제공한다.

이 밖에도 이용 고객에게는 도어컵·도어엣지·주유구 PPF 3종 시공과 3M 차량용 타월 세트, 차봇 대리운전 5만원 쿠폰을 무상 제공한다. 시공은 전국 51개 3M 공식 인증 시공점에서 진행되며, 차봇 앱에서 예약부터 사후관리까지 원스톱으로 관리할 수 있다.