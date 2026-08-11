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엔씨가 리니지 클래식 흥행과 해외 자회사 연결 편입 성과에 힘입어 2분기에 전년대비 10배가 넘는 영업이익을 거뒀다.

지난 2월 7일 출시된 리니지 클래식은 출시 140일 만에 누적 매출 2691억원을 기록해 실적 반등의 계기를 마련했다.

기존 리니지 리마스터 매출도 지난 1분기보다 18% 늘었다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘리니지 클래식’ 통했다…엔씨 2분기 영업익 10배 껑충

입력 2026.08.11 15:14

  • 김세훈 기자

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구글 선호 매체로 추가
‘리니지 클래식’ 통했다…엔씨 2분기 영업익 10배 껑충

엔씨가 리니지 클래식 흥행과 해외 자회사 연결 편입 성과에 힘입어 2분기에 전년대비 10배가 넘는 영업이익을 거뒀다.

엔씨는 11일 2분기 연결 기준 매출 7705억원, 영업이익 1739억원을 기록했다고 밝혔다. 영업이익은 시장 전망치인 1313억원을 32.4% 웃돌았다.

1년 전과 비교하면 매출은 101%, 영업이익은 1053% 늘어 반등 흐름이 더 뚜렷하다. 영업이익률도 23%까지 올라섰다. 당기순이익은 1312억원을 기록해 흑자로 돌아섰다.

실적 반등을 이끈 주역은 PC게임이다. 2분기 PC게임 매출은 3438억원으로 1분기(3184억원)에 이어 2개 분기 연속 역대 최대치를 새로 썼다.

이 중 리니지 클래식이 1855억원을 벌어들이며 성장을 견인했다. 지난 2월 7일 출시된 리니지 클래식은 출시 140일 만에 누적 매출 2691억원을 기록해 실적 반등의 계기를 마련했다. 기존 리니지 리마스터 매출도 지난 1분기보다 18% 늘었다. 기존 리니지 지식재산권(IP)이 실적 반등을 주도한 셈이다.

모바일게임 매출은 1853억원으로 전분기보다 소폭 증가했다. 주력작인 리니지M 매출이 전분기 대비 4% 늘어나 실적을 떠받쳤다.

사업 다변화 효과도 실적에 반영됐다. 모바일 캐주얼 매출은 1697억원으로 전체 매출의 22%를 차지했다. 지난 4월 인수를 마무리한 독일 모바일 캐주얼 플랫폼 저스트플레이가 이번 분기부터 연결 실적에 편입된 영향이다.

해외 매출 비중도 52%)로 국내(48%)를 넘어섰다. 북미·유럽 비중이 27%였고, 한국을 제외한 아시아는 25%를 차지했다. 해외 매출 비중은 4분기 연속 증가하고 있다.

엔씨는 하반기에도 신작을 앞세워 성장세를 이어간다는 계획이다. 오는 25일(현지시간) 독일 쾰른에서 열리는 ‘게임스컴 2026’ 개막 전야 행사 ‘오프닝 나이트 라이브’에서 ‘아이온2’·‘신더시티’·‘프로젝트 본파이어’ 등 신작 라인업을 공개한다.

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