‘스마트폰 청정 학교’ 실험 통할까···강원도교육청, 13개 초·중·고·유치원 대상 시범 운영

‘중학교까지 스마트폰 늦추기’ 실천 운동도 전개

강원도교육청은 학생들의 스마트폰 과의존을 예방하고 건강한 디지털 사용 습관을 형성하기 위해 학교와 가정이 함께하는 ‘스마트폰 청정학교’ 정책을 추진한다고 11일 밝혔다.

이번 정책은 스마트폰 과의존이 학생의 학습과 성장 전반에 미치는 영향을 종합적으로 고려해 마련됐다.

최근 청소년 스마트폰 과의존 위험군은 43.0%로 지속 증가하는 반면 학생들의 독서량은 감소하는 추세다.

학생건강 체력평가(PAPS) 4~5등급 비율과 비만율도 증가하고 있다.

강원도교육청은 스마트폰 과의존이 학습몰입 저하, 신체활동 위축, 또래 관계 형성 약화 등 학생 성장 전반에 영향을 미치는 교육 문제로 판단해 학교 중심의 예방 대응 체계를 마련했다.

먼저 오는 9월부터 10개 초·중·고와 3개 유치원에서 ‘스마트폰 청정학교’를 시범 운영한다.

이후 유의미한 효과가 있는 것으로 분석될 경우 오는 2029년까지 ‘스마트폰 청정학교’를 150개 학교로 확대할 방침이다.

‘스마트폰 청정학교’는 학생·학부모·교사가 함께 학교생활 규정으로 스마트폰 사용 원칙을 마련하고, 수업 뿐 아니라 쉬는 시간, 방과후학교 및 통학버스 대기 시간 등 학교생활 전반에 걸쳐 스마트폰 없는 시간을 확대하는 방식으로 운영된다.

강원도교육청은 학생들의 독서·문화예술·놀이·체육 활동 등 스마트폰을 대체할 다양한 학교 활동을 지원하고, 인터넷 기능을 제한하고 통화·문자·위치 확인 기능만 가능한 ‘청정폰’ 보급도 함께 추진한다.

또 가정과 함께하는 건강한 디지털 환경을 조성하기 위해 교육 3주체가 참여하는 ‘중학교까지 스마트폰 늦추기’ 실천 운동도 전개한다.

강삼영 강원도교육감은 “스마트폰의 작은 네모를 벗어나는 순간, 아이들의 진짜 이야기가 시작된다”며 “스마트폰 청정학교는 아이들에게 스마트폰을 빼앗는 정책이 아니라 독서와 예술, 놀이와 체육, 친구와의 대화를 되돌려 주는 정책”이라고 말했다.