삼성SDI, GM과 ‘차세대 각형 배터리’ 공동 개발

삼성SDI가 미국 제너럴모터스(GM)와 손잡고 차세대 전기차용 각형 배터리 공동 개발에 나선다. 두 회사의 합작법인이던 ‘시너지셀즈’의 GM 측 지분을 전량 인수해 북미 지역 첫 단독 생산거점도 확보했다. 전기차의 일시적 수요 정체(캐즘) 상황에서 합작사 구조를 독자 생산체제로 전환해 시장 변화에 탄력적으로 대응하려는 전략이다.

삼성SDI는 GM과 차세대 전기차용 각형 배터리의 공동 선행 개발 프로젝트를 위한 협약(JDA)을 체결했다고 11일 밝혔다. 삼성SDI의 고에너지밀도 및 급속충전 기술을 적용한 각형 배터리를 두 회사가 공동 연구 개발해 GM의 차세대 전기차 모델에 탑재한다는 구상이다.

주목할 대목은 합작법인 지분 구조의 변동이다. 삼성SDI는 GM이 보유하고 있던 시너지셀즈 지분 49.99% 전량을 인수하기로 결정했다. 시너지셀즈는 2024년 미국 인디애나주 뉴칼라일에 총 35억 달러를 투입해 연산 27기가와트시(GWh) 규모로 건립 중인 배터리 생산법인이다. 이번 인수로 삼성SDI는 북미 첫 단독 공장을 갖게 됐다. 단독 생산거점 확보는 완성차 업체의 생산 일정에 묶이지 않고 공장 가동률과 제품 라인업을 자율적으로 조절하겠다는 뜻으로 풀이된다.

삼성SDI는 이 공장에서 GM향 배터리뿐 아니라 다양한 애플리케이션을 위한 배터리를 생산하고, 급성장하는 미국 에너지저장장치(ESS) 시장 수요에도 적극 대응할 방침이라고 밝혔다. 회사 관계자는 “이번 결정은 시장 변화를 반영하는 한편 GM과의 전략적 협력 관계를 이어나가기 위한 것”이라며 “이 공장에서 미래 전기차 시대를 위한 양사의 공동 노력을 지속하는 동시에 미국 ESS 수요에도 적극 대응할 것”이라고 말했다.