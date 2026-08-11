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일본인 10명 중 6명은 “‘비핵 3원칙’ 지켜야 한다”

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본문 요약

일본인은 10명 중 6명꼴로 '비핵 3원칙'을 유지해야 한다고 응답했다는 조사결과가 나왔다.

NHK는 지난 7일부터 9일까지 18세 이상 1205명을 대상으로 실시한 조사 결과 비핵 3원칙을 '지켜야 한다'는 응답은 59%로 나타났다고 11일 보도했다.

조사 대상은 2925명이었으며 이 가운데 41%가량인 1205명이 응답했다.

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일본인 10명 중 6명은 “‘비핵 3원칙’ 지켜야 한다”

입력 2026.08.11 15:26

수정 2026.08.11 15:32

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  • 김기범 기자

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다카이치 사나에 일본 총리가 지난 6일 히로시마 원폭 투하 81주기 추도식에 참석하고 있다. AFP연합뉴스

다카이치 사나에 일본 총리가 지난 6일 히로시마 원폭 투하 81주기 추도식에 참석하고 있다. AFP연합뉴스

일본인은 10명 중 6명꼴로 ‘비핵 3원칙’을 유지해야 한다고 응답했다는 조사결과가 나왔다.

NHK는 지난 7일부터 9일까지 18세 이상 1205명을 대상으로 실시한 조사 결과 비핵 3원칙을 ‘지켜야 한다’는 응답은 59%로 나타났다고 11일 보도했다. ‘재검토해야 한다’는 응답은 33%였다. 조사 대상은 2925명이었으며 이 가운데 41%가량인 1205명이 응답했다.

‘핵무기를 보유하지도, 제조하지도, 반입하지도 않는다’는 비핵 3원칙은 반세기 넘게 일본의 ‘국시’(國是)로 간주돼 온 원칙이다. 하지만 일본 정치권 일각에서는 3원칙 중 반입 금지 원칙을 재검토하자는 의견이 대두됐다. 이에 따라 일본 정부가 연내에 추진하려는 국가안전보장전략·국가방위전략·방위력정비계획 등 안보 3대 문서 개정 과정에서 비핵 3원칙 중 ‘핵무기 반입 금지’ 조항에 대한 재검토가 논의되고 있다.

NHK는 이번 조사에서 세계적으로 핵 위협이 커지고 있는지를 묻는 질문에는 ‘매우 높아지고 있다’라는 응답이 34%, ‘어느 정도 높아지고 있다’가 41%를 차지했다고 전했다. ‘별로 높아지지 않았다’는 15%, ‘전혀 높아지지 않았다’는 4%였다.

중도개혁연합, 입헌민주당, 공명당 등 야당이 합류를 둘러싼 논의를 이어가는 가운데 3당의 합류에 대한 기대를 묻는 질문에는 ‘크게 기대한다’가 4%, ‘어느 정도 기대한다’가 16%, ‘별로 기대하지 않는다’가 37%, ‘전혀 기대하지 않는다’가 37%로 나타났다.

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