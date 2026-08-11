코스피 지지부진한데 ‘안전자산’ 금·은값 고개 든다…왜?

금과 은 가격이 고개를 들고 있다. 연초 사상 최고치를 찍은 뒤 6월까지 큰 폭으로 하락했지만 최근 미국의 고용지표 악화, 각국 중앙은행의 매입 흐름, 인공지능(AI) 투자의 불확실성 증가 등이 금·은 가격 상승을 뒷받침하는 것으로 분석된다.

11일 한국금거래소에 따르면 순금 한 돈(3.75ｇ)을 소비자가 살 때 가격은 88만1000원으로 전날 대비 1.1% 올랐다. 순금 가격은 지난 1월 29일 112만1000원으로 최고치를 찍은 뒤 줄곧 하락해 지난 4일 81만4000원까지 떨어졌다. 하지만 최근 1주일 사이 8% 넘게 급등했다.

국제 금 가격도 비슷한 흐름을 타고 있다. 시카고파생상품거래소그룹(CME) 산하 금속선물거래소 코멕스(COMEX)에서 금 선물 가격은 지난 1월 말 1트로이온스(온스·31.1ｇ) 당 5500달러를 돌파하며 사상 최고치를 기록했으나 지난달에는 4000달러대 초반까지 밀리는 등 반년간 약 26% 하락했다. 미국·이란 전쟁에 따른 인플레이션 우려에 달러가 강세를 보이면서 그 반대급부로 금값은 떨어진 것이다. 그러나 지난달 말부터 약 9% 반등, 10일(현지시간)에는 온스당 4419.7달러에 거래를 마쳤다.

은값의 등락 폭은 더 크다. 지난 1월 말 온스당 116달러까지 올랐던 국제 은 가격은 지난달 56달러로 반 토막이 났다가 지난 10일 66달러까지 19% 상승했다.

최근 금·은값 반등의 배경으로는 미국의 고용지표 악화가 첫 손에 꼽힌다. 지난 7일 발표된 미국의 7월 비농업 취업자 수가 예상치를 크게 밑돌면서 올해 하반기 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 올릴 것이란 관측에 다소 힘이 빠졌다. 그러면서 투자자들이 금·은으로 시선을 돌렸다는 것이다.

금·은은 이자나 배당이 없는 무이자 자산이어서 금리가 올라갈 때는 투자 매력이 떨어지고, 금리가 내려갈 때 수요가 커지는 경향이 있다.

각국 중앙은행도 큰손 노릇을 하고 있다. 세계금협회(WGC) 집계 기준 2분기 전 세계 중앙은행의 금 순매입량은 288.9톤으로 전년 동기 대비 62% 늘었다. 중국 인민은행은 20개월 연속 순매입을 이어가고 있다. 한국은행도 지난 2분기 금 상장지수펀드(ETF)를 소량 사들인 데 이어 13년 만에 처음으로 실물 금 매입도 추진 중이다.

중앙은행들은 전통적으로 외환보유액을 미국 국채 같은 달러 자산으로 보관해 왔지만, 최근 러시아·우크라이나 전쟁과 미국·이란 전쟁 등 지정학적 갈등이 늘면서 금과 같은 안전자산으로 다변화하는 것으로 풀이된다.

최근 글로벌 투자 수요를 끌어모았던 AI 산업의 불확실성이 커지면서 시장에서 안전 자산 선호도가 커진 측면도 있다.

박주란 삼성증권 연구원은 “상반기 주가 상승 국면에서 금에 대한 투자 관심도가 현저히 하락했는데, 최근 메모리 반도체 업체들이 조정을 받으며 안전 자산으로서 가격 이점이 부각될 계기가 마련됐다”고 밝혔다.