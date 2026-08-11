모즈타바, 군 수뇌부 대거 인사···‘이란 전시체제 건재’ 과시

모즈타바 하메네이 이란 최고지도자가 10일(현지시간) 이란군 총참모장을 필두로 군 지휘부 6명의 인사를 단행했다. 전날 이란 군부 내 대표적 강경파 모흐센 레자이(72)를 국가 안보 수장으로 지명한 데 이어 군 핵심 수뇌부까지 대거 임명하면서 안으로는 지배 체제를 공고히 하고 밖으로는 이란의 전시 대응 역량을 과시한 것이라는 분석이 나온다.

모즈타바는 이날 중앙군사본부 하탐 알안비야의 알리 압돌라히 사령관을 이란 공화국군 총참모장으로 발탁했다고 이란 최고지도자 공식 홈페이지를 통해 발표했다. 또 이란군 부총참모장에는 키요마르스 헤이다리 하탐 알안비야 부사령관을, 이란 이슬람 혁명수비대(IRGC) 총사령관에는 아흐마드 바히디 소장을 각각 임명했다. IRGC 부사령관에는 모스타파 이자디 하탐 알안비야 사이버 사령관, IRGC 해군 사령관에는 알리 아즈마에이 소장, 바시즈 민병대 수장에는 아야톨라 후세인 타에브 전 IRGC 정보부 수장이 각각 임명됐다.

이번 인사의 핵심은 ‘전시 군 지휘부 정상화’다. 이날 임명이 이뤄진 보직 6개 중 4개가 지난 2월28일 미국과 이스라엘의 합동 공습 이후 전임자가 사망한 보직이었다. 중앙군사본부 하탐 알안비야의 두 최고위 수장이 각각 이란군 총참모장·부총참모장에 임명된 것도 군사 체제 정비의 일환으로 보인다. 모즈타바는 이들 임명 사실을 발표하며 “이란군 총참모부와 하탐 알안비야 사령부의 통합 과정을 완성하라”고 지시했다. 군의 전략 기획과 전시 작전 지휘를 통합해 보다 신속한 전시 대응 체제를 갖추라는 취지다.

모즈타바의 지배 체제가 건재하다는 사실도 확인됐다. 이번 인사의 면면을 보면 군 총참모부와 IRGC, 준군사조직 바시즈 민병대까지 사실상 이란 군 체계의 핵심 조직이 망라됐다. 모즈타바는 전날 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장 자리에 강경파 레자이를 임명한 데 이어 이날 군 핵심 인사를 대거 기용하면서 군사·안보 의사 결정과 집행 전반을 최고지도자의 지휘 체계 내로 포함했다. 일각에서는 모즈타바가 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장의 영향력을 견제하려는 의도로 이번 인사를 단행한 것이라는 관측도 제기된다. 영국 파이낸셜타임스(FT)는 전문가 견해를 인용해 “모즈타바가 권력을 공고히 하려는 신호”라고 해석했다.

모즈타바가 군 통수권을 행사한 시점도 주목받고 있다. 이번 인사는 미·이란 전쟁 발발 후 미국이 공습을 주도해오던 그간의 전세가 역전되고 이란이 협상 조건을 쏟아내는 등 역공세에 나선 시점에서 나왔다. 전시 상황에서 군 지휘관 인사를 단행할 정도로 체제가 안정돼 있다는 점을 대외에 과시하려는 의도라는 평가가 나온다. ‘전쟁은 전쟁, 협상은 협상’이라는 이란의 대응 기조가 재확인된 것이라는 분석도 있다. 일시적인 대화 국면이 조성됐지만, 이란 지도부는 언제든지 군사 충돌이 벌어질 가능성을 염두에 두고 대비하고 있다는 신호라는 것이다.

공개석상에 일절 모습을 드러내지 않아 위독설·사망설 등 각종 의혹이 제기돼온 모즈타바는 최근 주요 결정과 정치적 행보를 이어가며 존재감을 드러내고 있다. 마수드 페제시키안 이란 대통령은 모즈타바와 만나 7시간 면담하고 국민 생계와 고용, 주택 문제 등을 논의했다고 이날 밝혔다.

페제시키안 대통령은 “그의 건강이 매우 양호했으며, 여러 지침을 제시했다”며 “나는 우려와 문제점을 말했고, 그는 내 이야기를 편안하게 경청했다”고 전했다. 이어 페제시키안 대통령은 “최고지도자가 준 가장 중요한 조언은 ‘단결과 결속 유지’였다”며 “우리는 단결과 결속을 해치려는 어떠한 언행도 삼가야 한다”고 덧붙였다.

이날 이란 반관영 메흐르 통신은 모즈타바가 여러 사람에게 둘러싸인 영상을 공개했는데, 이는 지난 3월 공개된 영상을 재편집한 것으로 나타났다.