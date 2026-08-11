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본문 요약

오전 1~4시 회차를 관람한 정하진씨는 "낮이나 저녁은 경쟁이 너무 세, 덜 몰릴 것 같은 심야를 노렸지만 이마저도 1분 만에 매진됐다"며 "'오디세이'는 70mm 필름으로 촬영돼 원본 화면비인 1.43 대 1로 볼 수 있는 곳이 전국에 용산 한 관뿐이라 품귀가 안 생기는 게 이상한 구조"라고 말했다.

특수상영관이 수도권에 몰려 있어 지역 간 '접근성 격차'를 아쉬워하는 목소리도 나온다.

전국 CGV IMAX 상영관 27개 중 절반 이상인 14개가 서울·경기·인천 등 수도권에 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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새벽 1시에도 오디세이 ‘용아맥’은 만석… “일단 현장 ‘취케팅’ 갑니다”

입력 2026.08.11 15:53

수정 2026.08.11 17:35

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  • 박민규 기자

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영화 관람객들이 11일 서울 시내의 한 영화관에서 포토존을 지나가고 있다. 문재원 기자

영화 관람객들이 11일 서울 시내의 한 영화관에서 포토존을 지나가고 있다. 문재원 기자

“아, 잡았다!”

11일 오전 9시59분, 서울 용산구 CGV용산아이파크몰 로비에서 A씨가 환호성을 질렀다. A씨는 곧바로 상영관 안으로 발걸음을 옮겼다. 상영 시작 직전에 영화 <오디세이> IMAX 상영관의 취소표를 현장에서 잡은 것이다.

온라인동영상서비스(OTT) 서비스 확산과 영화표 가격 인상으로 썰렁하던 영화관이 다시 활기를 띠고 있다. 대작 영화가 잇달아 흥행하면서다. 영화 <오디세이>가 개봉 6일 만에 누적 관람객 200만명을, <스파이더맨: 브랜드 뉴 데이>가 개봉 13일 만에 600만명을 넘어섰다.

특히 관객들은 대형 화면과 압도적 음향을 제공하는 특수상영관을 많이 찾고 있다. 이날 오전 기준 CGV용산아이파크몰 IMAX관은 당일 회차는 물론, 예매가 열린 오는 25일까지 모든 회차가 매진됐다. 관객들이 단순히 영화를 보는 것을 넘어 ‘대체 불가능한 최상의 체험’을 원하기 때문으로 분석된다.

영화 관람객들이 11일 서울 시내의 한 영화관에서 영화 <오디세이>를 예매하고 있다. 문재원 기자

영화 관람객들이 11일 서울 시내의 한 영화관에서 영화 <오디세이>를 예매하고 있다. 문재원 기자

IMAX·돌비시네마 등 특수상영관 영화표를 구하지 못한 관객들은 A씨처럼 영화관 로비에서 기다리며 현장 ‘취케팅(취소표+티켓팅)’을 시도한다. 취케팅을 시도하던 B씨는 “표가 없어도 너무 보고 싶어서 무작정 나왔다”며 “취소표가 한 자리는 나오지 않을까 싶었다”고 말했다. 예매를 위해 매크로 프로그램을 동원하는 사례도 나오고 있다. 중고거래 플랫폼에는 정가의 수배에 달하는 ‘암표’를 판매한다는 글도 올라오고 있다.

특수상영관 열기는 심야·새벽 시간대에도 지속하고 있다. 오전 1~4시 회차를 관람한 정하진씨(23)는 “낮이나 저녁은 경쟁이 너무 세, 덜 몰릴 것 같은 심야를 노렸지만 이마저도 1분 만에 매진됐다”며 “<오디세이>는 70mm 필름으로 촬영돼 원본 화면비인 1.43 대 1로 볼 수 있는 곳이 전국에 용산 한 관뿐이라 품귀가 안 생기는 게 이상한 구조”라고 말했다.

특수상영관이 수도권에 몰려 있어 지역 간 ‘접근성 격차’를 아쉬워하는 목소리도 나온다. 전국 CGV IMAX 상영관 27개 중 절반 이상인 14개가 서울·경기·인천 등 수도권에 있다. 나머지도 대부분 광역시급 도시에만 있다. 메가박스 돌비시네마 역시 전국 8개관 중 6개관이 수도권에 있다. 정씨는 “최고 스펙으로 보고 싶은 마음은 지역과 상관없이 똑같을 텐데, 어디 사느냐에 따라 선택지가 갈리는 셈”이라고 말했다.

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