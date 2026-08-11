‘AI 시대, 지식 신뢰 지킨다’…세계 국립도서관장들 ‘부산선언’ 논의

인공지능(AI)이 지식의 생산과 유통 방식을 근본적으로 바꾸고 있는 시대, 도서관은 무엇을 할 수 있을까. ‘AI 시대 신뢰 가능한 정보환경 구축을 위한 국립도서관 공동선언’(부산선언)이 제안됐다.

11일 국립중앙도서관이 국립도서관장회의에서 제안한 부산선언은 급속히 확산한 AI가 정보의 진실성, 민주적 가치, 문화적 다양성, 사회적 신뢰에 도전하고 있다는 인식을 기반으로 한다. 국립도서관은 신뢰할 수 있는 공공 지식 인프라를 수호할 책임이 있다며 13가지 원칙을 제시했다.

국립도서관은 검증 가능한 지식을 적극적으로 보호하고(원칙 1), 정보의 진본성, 출처, 맥락적 완전성을 보장한다(원칙 2). 국립도서관은 모든 사람에게 지식에 대한 공정한 접근을 보장하고(원칙 5), 시민들의 AI 및 정보 리터러시를 증진한다(원칙 6). 국립도서관은 디지털 정보와 AI 관련 자원의 장기 보존 역량을 강화하고(원칙 7), 민주적 가치와 개인정보의 책임 있는 관리에 기반한 신뢰할 수 있는 지식 인프라를 강화한다(원칙 9).

부산선언은 이날 미국, 영국, 일본, 중국 등 40여 개국 국립도서관장이 모인 국립도서관장회의에서 제안돼 논의됐다. 이 행사는 지난 10일 개막해 13일까지 부산에서 열리는 2026 세계도서관정보대회와 연계해 개최됐다.