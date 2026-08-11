창간 80주년 경향신문

젤렌스키 “러시아, 북한 탄도미사일 또 받아···한국·일본 위험 더 커질 것”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 10일 러시아가 북한의 탄도미사일을 추가로 받았다며 러시아에 투입되는 북한 전력이 커질수록 한국에 대한 위험도 커질 수 있다고 경고했다.

러시아는 패트리엇 요격미사일 부족으로 우크라이나의 방공망이 약화된 틈을 타 공격을 강화하고 있다.

이달 초 러시아의 탄도미사일 공격으로 우크라이나에서 최소 17명이 사망했으나 이 미사일들은 한 발도 요격되지 않았다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

젤렌스키 “러시아, 북한 탄도미사일 또 받아···한국·일본 위험 더 커질 것”

입력 2026.08.11 16:11

수정 2026.08.11 16:54

펼치기/접기
  • 박채연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가

“북한산 탄도미사일 공격으로 최소 6명 사망”

러시아의 우크라이나 침공이 이어지는 가운데 11일(현지시간) 우크라이나 자포리자에서 소방대원들이 밤사이 러시아의 미사일 공격을 받은 주민 차고지 현장에서 수습 작업을 하고 있다. 로이터연합뉴스

러시아의 우크라이나 침공이 이어지는 가운데 11일(현지시간) 우크라이나 자포리자에서 소방대원들이 밤사이 러시아의 미사일 공격을 받은 주민 차고지 현장에서 수습 작업을 하고 있다. 로이터연합뉴스

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 10일(현지시간) 러시아가 북한의 탄도미사일을 추가로 받았다며 러시아에 투입되는 북한 전력이 커질수록 한국에 대한 위험도 커질 수 있다고 경고했다. 최근 양국의 공중전이 강화되면서 민간인 사망자 수가 계속 증가하고 있다.

젤렌스키 대통령은 이날 엑스를 통해 공개한 저녁 연설에서 “역사상 처음으로 러시아는 북한의 지원군 없이 전쟁을 수행할 수 없게 됐다”며 “러시아는 자국 영토에 추가적인 북한 부대를 배치할 준비를 하고 있고, 북한으로부터 추가적인 탄도미사일을 받았다”고 밝혔다. 다만 증강의 구체적 증거나 시기를 공개하지는 않았다.

그는 “북한의 탄도미사일과 기타 무기들은 러시아와의 협력을 통해 개선되고 있다”며 “우크라이나와 유럽에서 북한의 공격이 많아질수록, 그들의 미사일과 병사들이 더 많이 사용될수록, 그들은 자신의 결함과 맹점을 더 많이 수정하게 되고, 나중에는 일본·대한민국·필리핀 그리고 이 지역의 다른 국가들에 대한 위험이 더 커질 것”이라고 경고했다. 젤렌스키 대통령은 전날 러시아 영토에 배치된 북한군의 추정 인원을 최대 5만명으로 언급하며 한국에 방공 무기 지원을 요청했다.

최근 양국의 공중전이 격화되고 있다. 우크라이나는 러시아의 군수품과 민간 소비자의 연료 공급을 차단하기 위해 러시아 정유 시설 및 경제 기반 시설에 대한 무인기(드론) 공격을 강화하고 있다. 러시아 당국은 10일 우크라이나의 공격으로 최소 13명이 사망하고 39명이 부상했다며 사망자 중엔 어린아이가 포함돼있다고 밝혔다. 이번 공격 대상이 된 니즈네캄스크 지역은 러시아 최대 규모의 정유 시설이 있는 곳 중 하나다.

우크라이나의 이러한 공격은 사회·경제적 압박을 통해 오는 9월 총선을 앞둔 블라디미르 푸틴 러시아 정권과 이에 영향을 미칠 수 있는 재계 고위 인사들에게 휴전을 압박하려는 의도로 풀이된다. 최근 우크라이나의 드론 공격은 러시아에서 사상 최악 수준의 연료 위기를 촉발했다. 러시아 최대 온라인 소매업체인 와일드베리스의 물류 시설에도 막대한 피해를 줬다.

러시아도 드론을 비롯해 활공폭탄·순항미사일·탄도미사일 등을 동원해 우크라이나에 대한 공격을 이어가고 있다. 11일 러시아가 우크라이나 키이우 및 자포리자 지역 등을 공격하면서 최소 9명이 사망하고 수십 명이 다쳤다. 젤렌스키 대통령은 이날 엑스에서 “어젯밤 자포리자는 북한산 탄도미사일, 지르콘, 그리고 항공 유도 폭탄의 공격을 받았다”며 “이 도시에서만 6명이 사망하고 19명이 부상당했다”고 밝혔다.

러시아는 패트리엇 요격미사일 부족으로 우크라이나의 방공망이 약화된 틈을 타 공격을 강화하고 있다. 이달 초 러시아의 탄도미사일 공격으로 우크라이나에서 최소 17명이 사망했으나 이 미사일들은 한 발도 요격되지 않았다.

전문가들은 현재 양측의 공격력이 방공 능력을 앞지른 것으로 보인다고 분석했다. 이로 인해 더 많은 주요 기반 시설과 경제 시설이 피해를 보고 더 많은 민간인이 사망할 수 있단 우려가 나온다. 분쟁 감시 단체인 ACLED의 올하 폴리슈크 동유럽 연구 책임자는 “공격 횟수가 확실히 늘어났고, 인명 피해 또한 증가했다”며 “타격 대상의 종류 역시 한층 다양해지며 공세가 격화됐다”고 밝혔다.

젤렌스키 “북한군 3~5만명 러시아 추가 파병 결정”···한국에 방공 무기 지원 요청

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 북한군 3만~5만명의 러시아 추가 파병이 결정됐다고 9일(현지시간) 주장했다. 그는 한국이 우크라이나와 더욱 긴밀하게 협력해야 한다며 방공 무기체계 지원을 요청했다. 젤렌스키 대통령은 이날 엑스에 올린 글에서 “북한군은 러시아 영토에 때때로 모습을 드러내고 있다”며 “처음에는 수백명, 이후 수천명 규모였지만 이제...

https://www.khan.co.kr/article/202608091834001

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글