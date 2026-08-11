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본문 요약

오는 10월 출범하는 중대범죄수사청의 임용 설명회에서 내년부터 특수활동비 등 수사 경비를 지급할 예정이라는 언급이 나왔다.

중수청 개청준비단은 11일 서울고검에서 검사와 검찰 수사관 등을 대상으로 중수청 임용 설명회를 열어 "특수활동비와 특정업무경비 등 수사 관련 경비를 내년부터 기존 검찰 수준으로 편성하기 위해 협의 중"이라고 밝혔다.

급여는 기존에 받던 기본급과 수당을 중수청 기본 연봉으로 설정하고, 여기에 수당을 추가 지급하는 방식이다.

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중수청 준비단, 임용 설명회서 “내년부터 특활비 등 수사 경비 지급 예정”

입력 2026.08.11 16:17

  • 안광호 기자

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지난 7일 오전 강원 춘천시 춘천지검에서 중대범죄수사청 개청준비단 관계자들이 임용 설명회에 참석하기 위해 청사 안으로 들어가고 있다. 연합뉴스

지난 7일 오전 강원 춘천시 춘천지검에서 중대범죄수사청 개청준비단 관계자들이 임용 설명회에 참석하기 위해 청사 안으로 들어가고 있다. 연합뉴스

오는 10월 출범하는 중대범죄수사청(중수청)의 임용 설명회에서 내년부터 특수활동비 등 수사 경비를 지급할 예정이라는 언급이 나왔다.

중수청 개청준비단은 11일 서울고검에서 검사와 검찰 수사관 등을 대상으로 중수청 임용 설명회를 열어 “특수활동비와 특정업무경비 등 수사 관련 경비를 내년부터 기존 검찰 수준으로 편성하기 위해 협의 중”이라고 밝혔다.

급여는 기존에 받던 기본급과 수당을 중수청 기본 연봉으로 설정하고, 여기에 수당을 추가 지급하는 방식이다.

준비단은 중대범죄를 다루는 중수청 수사관의 업무 특성을 고려해 월 10만∼20만원의 ‘중대범죄수사수당’을 신설했다고 밝힌 바 있다. 중대범죄수사수당은 8급 이하는 월 10만원, 5∼7급 월 15만원, 4급 이상 월 20만원씩이다. 마약 수사를 담당하는 수사관에게는 월 8만원의 위험 근무수당을 추가로 지급하는 방안도 마련했다.

이 외에도 가족과 떨어져 근무하는 직원에 대한 관사 지원과 원거리 출·퇴근자에 대한 통근버스 운영, 국외 훈련 기회 등도 현 법무부(검찰청) 수준으로 제공한다.

준비단은 지난 5일부터 전국 6개 고검 및 18개 지검을 대상으로 임용 설명회를 진행한 데 이어 7일부터 중수청 임용희망신청서를 접수하고 있다. 전날까지 설명회에 참여한 인원은 평검사 140여명 등 검사 210여명과 수사관 등을 포함해 2140여명이다.

준비단은 이달 20일까지 검찰청 검사와 직원을 대상으로 중수청 임용희망신청서를 접수하고, 9월 중 대상자 선정 절차를 거쳐 중수청 개청 일자인 10월2일에 맞춰 임용할 계획이다.

준비단은 중수청 직제와 관련해 종전 보직과 법조 경력에 따라 차장·부장검사급은 2급 상당 수사관으로, 법조 경력 10년 이상은 3급, 그 미만은 4급 상당 수사관으로 각각 임용할 계획이라고 밝힌 바 있다.

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