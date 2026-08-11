마린스키 김기민·전민철, ABT 박선미까지···한예종 무용원 30주년 맞아 스타 총출동

러시아 마린스키 발레단의 수석 김기민, 퍼스트 솔리스트 전민철, 모나코 몬테카를로 발레단의 수석 안재용, 아메리칸 발레시어터 수석 박선미…. 세계 정상급 무용단에서 활동하고 있는 한국예술종합학교(한예종) 무용원 출신 무용수들이다.

이들을 한 무대에서 만날 수 있는 특별한 기회가 열린다. 1996년 문을 연 한예종 무용원이 개원 30주년을 맞아 선보이는 특별 공연에서다. 한예종 무용원은 11일 서울 서초구 한예종 서초캠퍼스 이강숙홀에서 기자간담회를 열고 지난 30년의 성과와 기념공연 <리: 무브 에라(RE: MOVE ERA)>의 주요 내용을 공개했다.

나경아 무용원장은 “이번 30주년 행사는 지나온 성과를 기념하는 자리에 그치지 않고, 무용원에서 배우고 성장한 여러 세대의 예술가들이 한 무대에서 만나 앞으로의 시간을 함께 그려보는 자리”라고 말했다.

오는 21~23일 국립극장 해오름극장에서 열리는 기념공연에는 세계 주요 무용단에서 활약하는 졸업생과 교수진, 재학생과 영재교육원 학생들이 한자리에 모인다. 지난 30년간 축적한 무용원의 교육적·예술적 성과를 발레와 현대무용, 한국무용을 아우르는 무대로 꾸민다.

21일은 무용원이 쌓아온 발레 교육의 성과를 집약한 무대다. 1부에서는 조주현 교수가 재구성·안무한 <K-ARTS 컨서버토리 2026>을, 2부에서는 무용원 13기 졸업생이자 마린스키발레단 수석무용수인 김기민이 재구성·연출한 <돈키호테 스위트>를 선보인다.

<돈키호테 스위트>에는 김기민을 비롯해 이은원(미국 워싱턴발레단), 한성우·박선미(미국 아메리칸발레시어터), 정은영(국립발레단), 안재용(모나코 몬테카를로발레단), 전민철(러시아 마린스키발레단) 등 국내외 각지에서 활동하는 동문과 재학생들이 함께한다.

발레 공연 기획을 맡은 조주현 교수는 “지난 20주년 공연은 갈라 형식이었는데, 30주년만큼은 다르게 만들고자 했다”며 “전통이 머물러 있지 않고 진화하고 있다는 의미를 담고자 했다”고 말했다.

연출자로 참여한 김기민은 “30주년을 기념하는 공연인 만큼 한예종의 과거와 현재, 미래를 모두 담으려 했다”며 “재학생들이 클래식 발레의 기본기와 예술성을 깊이 있게 다지면서도 저마다 가진 개성과 기량을 최대치로 끌어올릴 수 있도록 재구성했다”고 했다.

22일에는 동시대 무용의 실험성을 보여주는 작품들이 이어진다. 신창호 교수의 <시메트리(Symmetry)>는 인간과 포스트휴먼의 관계를 탐구하며 영상과 사운드 등 기술 기반 창작을 접목한 작품이다. 안성수 교수의 <스윙 어게인(Swing Again)>, 전성재의 <되돌아본 내일>도 함께 공연된다.

신창호 교수는 “챗GPT, 클라우드, 스노 등 다양한 인공지능(AI) 프로그램을 사용하며 정말로 AI가 예술에 활용될 수 있는지 시도해보고자 했다”고 말했다.

마지막 날인 23일에는 한국 춤의 전통과 동시대적 확장 가능성을 보여준다. 안덕기 교수의 <몸으로 100년>은 전통춤에서 신무용, 한국창작춤과 현대무용을 거쳐 오늘날 동시대 춤에 이르는 100년의 흐름을 몸짓으로 풀어낸다. 동래학춤과 서양 바로크 음악을 결합한 정재혁의 <놀음 Hang-Out>은 동서양 춤과 음악의 새로운 만남을 시도한다.

공연 기간 해오름극장 1층 로비에서는 무용원의 설립 과정과 지난 30년간의 공연·창작·국제 활동을 돌아보는 기념전시 <리: 무브 에라 움직임의 시간들>이 열린다. 오는 12월에는 문헌과 사진, 영상 등 무용원의 30년 역사를 모은 디지털 갤러리도 공개할 예정이다.