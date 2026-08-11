공수처 “수사권 정비 시급” 또 반발...“중수청 4급 이상 수사해야” 요구도

고위공직자범죄수사처(공수처)가 소속 검사의 수사권을 명확히 보장하고, 중대범죄수사청(중수청)의 4급 이상 공무원도 공수처의 수사 범위에 포함해야 한다는 입장을 내놨다.

공수처 관계자는 11일 경기 과천시 정부 청사에서 열린 정례 기자간담회에서 “개정 형사소송법(형소법) 부칙으로 공수처 수사권이 규정된 것과 관련, 법적 안정성이 떨어져 문제 소지가 있다고 예상한다”며 “개정 형소법 시행일인 오는 10월2일 개정 공수처법이 동시 시행돼야 한다”고 밝혔다.

개정 형소법은 ‘특별검사 등에 관한 경과조치’를 다루는 부칙 제14조에서 공수처 검사가 종전 규정에 따라 수사권을 갖는다고 명시한다. 검사의 수사권은 폐지했지만 특별검사와 특검에 파견된 검사, 공수처 검사 등을 예외로 묶어 살려둔 것이다.

그러나 공수처는 수사권의 근거가 형소법의 부칙에 달린 것을 문제 삼고 있다. ‘시한부 조직’인 특검과 달리, 공수처는 상설기관인 만큼 수사권을 부칙이 아닌 법률의 본칙에 명시해야 한다는 것이다. 공수처 관계자는 “수사권을 경과 규정 성격인 부칙에 명시하면, 피고인이 ‘밑져야 본전’이라는 식으로 적법성을 걸고 넘어져 공소기각을 주장할 우려가 있다”고 말했다.

공수처는 오는 10월2일 문을 여는 중수청 소속 ‘4급 이상 공무원’도 수사 대상이 돼야 한다고 주장한다. 공수처가 검사의 직무 범죄를 수사하기 위해 설립된 기관인 만큼 검사들이 옮겨가는 직급도 수사 대상이 돼야 한다는 것이다. 중수청 개청준비단에 따르면 지검장급 검사는 중수청 1급, 차·부장급 검사는 2급, 경력 10년 이상 검사는 3급, 10년 미만 검사는 4급이 된다.

공수처는 공소청과의 관계 정립도 명확히 해야 한다고 요구한다. 공수처 관계자는 “공수처가 공소제기를 요구한 사건을 공소청 검사가 불기소할 경우 불복할 절차가 전혀 없다”고 했다. 이에 공수처장이 재정 신청을 할 수 있도록 조항을 추가하자는 쪽으로 내부 의견을 모았다고 한다. 재정 신청은 검사의 불기소 처분이 타당한지 법원에 심사를 요청하는 것으로, 판사가 공소제기 여부를 결정할 수 있다.

공수처는 공소청에 넘긴 사건이 수사 보강 등을 이유로 돌아올 경우 추가수사의 절차나 방식에 관한 규정이 빠져 있는 점도 문제로 꼽았다. 공수처가 수사한 사건을 공소청이 기소할 경우 공수처 검사가 재판 과정에서 공소유지를 지원할 근거 규정도 마련돼야 한다고 봤다.

공수처는 지난달 입법 과정에서 ‘추가 수사 의뢰’ 절차를 공수처법에 신설해야 한다는 의견을 국회에 냈지만 반영되지 않았다.