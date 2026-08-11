국토부 장관이 다시 소환한 ‘빵’···“주택 공급이 빵이라면 밤새 찍겠지만”

김윤덕 국토교통부 장관이 11일 전임 장관의 발언을 인용하며 “(주택 공급이) 빵 찍는 것처럼 하는 거라면 밤새 찍으면 되겠지만, 실제 공급의 결과물이 가시적으로 보이는 건 상당한 시간이 소요될 수밖에 없다는 점도 감안해 주시길 부탁드린다”고 밝혔다.

김 장관은 이날 국회 국토교통위원회 전체회의에 출석해 안태준 더불어민주당 의원이 “주택 공급은 택지 확보, 인허가, 보상, 착공, 또 준공까지 상당한 시간이 필요하기 때문에 국민이 체감하려면 일정한 시간이 필요한 것 아니냐”고 묻자 “공급 문제에 대해 최대한 홍보를 더 강화하겠다”고 답했다.

‘빵’ 발언은 이어 김 장관이 “다만 늘 고통스러운 것은 누구도 말했지만”이라고 덧붙이면서 나왔다.

김 장관이 ‘누구’라고 언급한 사람은 김현미 전 국토부 장관으로 보인다. 김 전 장관은 2017년 6월부터 2020년 12월까지 문재인 정부 초대 국토부 장관을 지냈다.

당시 문재인 정부는 임기 초반 부동산 가격 상승 문제에 대출 규제 등 수요 억제책으로 대응했다가, 나중에 공급 부족 문제가 대두되자 2018~2019년 고양 창릉 등 3기 신도시 계획을 발표하는 등 공급 대책 중심으로 선회했다.

김 전 장관은 2020년 11월30일 국회 국토위 회의에서 아파트 인허가 물량 부족 등 지적을 받자 “아파트가 빵이라면 제가 밤을 새워서라도 만들겠지만”이라는 말을 남겼다. 공급 계획을 발표해도 실제 준공까진 시간이 걸리기 때문에 당장의 공급 문제를 해결하는 데는 한계가 있다는 취지였다.

이재명 정부 역시 수요 억제책에서 공급책으로 중심축이 이동하는 시기에 현직 국토부 장관이 다시 주택 공급의 시간적 제약을 제빵에 빗대 말한 셈이다.

실제로 이날 김미애 국민의힘 의원은 “지금 이재명 정부의 부동산 정책을 ‘문재인 정부 시즌2’라고 한다”며 “문재인 정부의 실패 원인도 규제 일변도였는데 이재명 정부는 그때보다 더 빠르게, 더 광범위하게 쓰고 있다”고 주장했다.

안태준 민주당 의원은 “정부가 계속 공급한다고는 하는데 왜 당장 눈에 보이는 집은 없냐, 정부가 실제로 하고 있는 것은 있냐, 이렇게 의문을 가질 수 있다”며 “어디서 어떻게 공급하고 있는지, 지금 어느 단계에 있는지, 착공을 못하면 왜 못하는지, 언제 다음 단계로 넘어가는지 국민께 설명할 필요가 있다”고 주문했다.

이에 김 장관은 “적극 공감하고 있다”며 “현재 수도권 주택 공급 상황판을 만들어서 파악할 수 있도록(하는 방법도 있겠다)”고 밝혔다.