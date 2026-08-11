가톨릭대 인천성모병원, 로봇수술 5000례 달성

가톨릭대 인천성모병원은 지난 10일 로봇수술 5000례 달성과 단일공 로봇수술기 다빈치 SP 추가 도입을 기념하는 행사를 진행했다고 11일 밝혔다.

이날 행사에선 로봇수술센터와 각 진료과가 그동안의 성과와 향후 운영 계획도 발표했다. 2011년 인천 최초로 로봇수술을 시작한 인천성모병원은 2020년 인천 최초 로봇수술 1000례를 달성한 데 이어 지역 최초 2000~4000례 기록도 연달아 세웠다. 병원 측은 이번 5000례 달성에 대해 “환자별 상태와 질환 특성을 고려한 맞춤형 로봇수술과 진료과 간 협력 체계를 바탕으로 쌓아온 상급종합병원으로서의 진료 역량을 보여주는 의미 있는 성과”라고 밝혔다.

지난 7월28일 5000번째 로봇수술을 받은 환자는 81세 여성으로, 신장암 진단을 받고 다빈치 로봇과 3D 프린팅 기술을 접목한 무허혈 신장 부분 절제술을 받았다. 수술은 김정준 로봇수술센터장(비뇨의학과 교수)이 집도했다.

인천성모병원 로봇수술센터에는 7개 진료분과 28명의 집도의가 진료하고 있다. 특히 중증 암 질환 치료 비중이 높은 만큼 로봇수술을 집도하는 임상과를 중심으로 종양내과, 방사선종양학과, 영상의학과, 핵의학과 등이 참여하는 다학제 시스템을 구축해 질환별 특성과 환자 상태를 종합적으로 고려한 치료 계획을 수립하고 있다.

현재 로봇수술은 비뇨의학과, 산부인과, 외과, 이비인후과, 심장혈관흉부외과 등에서 시행하고 있으며, 주요 적용 질환은 신장암, 전립선암, 비뇨기재건, 자궁근종, 부인암, 간담췌질환, 유방암 및 재건, 갑상선질환, 편도질환, 폐암 등이다. 신장암 분야에서는 무허혈 신장 부분 절제술을 국내 최초로 상용화했으며, 전체 신장암 환자의 절반가량이 서울·경기 등 타지역에서 병원을 찾고 있다.

인천성모병원은 최근 단일공 로봇수술기인 다빈치 SP 1대를 추가 도입했다. 기존 4세대 복합공 수술기와 단일공 SP를 포함해 총 3대의 로봇수술기를 운영하게 되어 인천·경기 서부권 내 최대 규모의 로봇수술 인프라를 갖췄다.

김정준 로봇수술센터장은 “5000례 달성은 환자에게 꼭 필요한 질환에 로봇수술을 적용한다는 원칙을 지키며 이뤄낸 성과이자 많은 환자들이 우리 센터를 믿고 찾아주신 결과라고 생각한다”며 “현재 연간 로봇수술 건수가 1000건에 육박할 정도로 많은 환자들이 치료를 받고 있다. 지난 10여 년간 축적한 임상 경험을 바탕으로 앞으로도 환자에게 안전하고 수준 높은 치료를 제공하고, 로봇수술 분야를 선도해 나갈 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

홍승모 몬시뇰 병원장은 “이번 성과는 의료진과 여러 부서가 협력해 이뤄낸 의미 있는 결과”라며 “앞으로도 환자 중심의 진료 체계를 바탕으로 안전하고 수준 높은 로봇수술이 이뤄질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.