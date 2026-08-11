또 역대급 실적 쓴 백화점···편의점도 ‘1000만 방한객’ 수혜 ‘톡톡’

올해 상반기 역대 가장 많은 외국인이 한국을 찾으면서 외국인 소비가 오프라인 유통업계의 핵심 성장 동력으로 떠오르고 있다. 방한 외국인 증가의 가장 큰 수혜를 입은 백화점 업계는 올해 상반기에 역대 최대 매출을 경신했다.

아직 백화점만큼은 아니지만 외국인 소비 증가의 수혜를 톡톡히 보고 있는 분야가 있다. 바로 편의점이다. 편의점은 출점 경쟁이 한계에 부딪히며 지난해 상반기 역성장했으나, 올해 상반기 반등에 성공했다. 업계에선 60% 이상 증가한 외국인 매출을 편의점 성장의 주요 원인 중 하나로 꼽는다.

11일 문화체육관광부 집계를 보면, 올해 상반기 방한 외국인은 지난해 같은 기간보다 21.3% 증가한 1071만명을 기록했다. 정부는 올해 방한객 2300만명 유치를 목표로 하고 있다. 같은 기간 외국인 카드 지출액은 10조389억원으로 전년 동기 대비 50.8% 증가했다. 관광객 수보다 지출액이 약 2.4배 빠르게 늘어난 것이다.

유통업계 실적에서도 늘어난 외국인 소비의 영향을 확인할 수 있다. 롯데·신세계·현대 등 주요 백화점 3사의 상반기 매출은 전년 동기 대비 20.1% 증가했다. 오프라인 유통채널 가운데 압도적인 성장률 1위다.

백화점 3사는 올해 1분기에 이어 2분기에도 역대급 실적을 기록했다. 순매출은 나란히 역대 최대치를 새로 썼고, 영업이익 성장률은 50~80%대에 달했다. 롯데백화점(해외 포함)은 2분기 매출 8912억원, 영업이익 1197억원으로 각각 전년 동기 대비 9.2%, 84.0% 증가했다. 신세계백화점은 매출 7385억원, 영업이익 1088억원을 기록해 각각 17.5%, 53.5% 성장했다. 현대백화점도 매출 6438억원과 영업이익 1101억원으로 각각 9.1%, 58.6% 늘었다.

업계에선 상반기 주가 상승에 따른 부의 효과와 함께 외국인 관광객의 명품·패션 소비 증가를 핵심 성장 요인으로 분석했다. 롯데·신세계·현대백화점의 상반기 외국인 매출(거래액)은 각각 약 6400억·5800억·5000억원으로, 업계 전체로 보면 지난해 같은 기간보다 2배 이상 증가한 것으로 추정된다. 전체 매출에서 외국인 매출이 차지하는 비중도 지난해의 약 2배인 8% 수준으로 올라왔다. 이진협 한화투자증권 연구원은 지난 3월 백화점 3사의 외국인 매출 비중이 일본 백화점 최고 수준인 15% 이상까지 상승할 여지가 있다고 전망했다.

편의점 또한 외국인 소비 증가의 수혜처로 성장하고 있다. 산업통상부에 따르면 편의점 매출은 지난해 상반기 1.0% 감소했고 지난해 연간으로도 제자리걸음(0.1% 성장)했다. 그러나 올해 상반기에는 3.7% 성장했다.

업계에서는 이른 무더위에 따른 음료·빙과류 판매 증가, 고유가 피해지원금과 함께 외국인 증가가 편의점 성장의 한 축이었다고 분석한다. CU(BGF리테일 연결 기준)의 2분기 매출은 전년 동기 대비 6.0% 증가한 2조4268억원, 영업이익은 22.3% 증가한 849억원이었다. GS25는 매출 2조3844억원과 영업이익 714억원으로 각각 7.1%, 21.0% 성장했다.

2분기 CU와 GS25의 외국인 매출은 각각 1년 전보다 60.1%, 67.2% 증가해 전체 매출 증가율의 약 10배였다. CU에 따르면 2분기 외국인 매출 비중은 2.2%로 작년 동기(1.4%)보다 0.8%포인트 상승했다. 업계에선 현금 결제까지 포함하면 외국인 매출 비중이 약 3% 정도일 것으로 추정한다. 광화문·인사동·명동·성수·강남 등 서울 주요 관광지뿐 아니라 부산·강원·제주 등 지방 관광지에 있는 편의점의 외국인 매출까지 크게 는 것도 특징이다. 편의점이 간단한 식음료를 구입하는 공간을 넘어 K-컬쳐와 결합한 필수 관광코스로 자리잡고 있다는 분석이 나온다.

아직 편의점 전체 매출에서 외국인이 차지하는 비중은 높지 않지만, 외국인 매출 성장률이 전체 성장률을 크게 웃돈다는 점에서 성장 잠재력이 크다는 평가가 나온다. 편의점 업계는 관광상품 특화점을 늘리는 등 외국인 수요 증가에 적극적으로 대응하고 나섰다. 남성현 IBK투자증권 연구원은 이날 GS리테일 관련 보고서에서 “3분기 외국인 수요 증가와 운영 효율화로 이익 성장세가 지속될 것”이라고 전망했다.