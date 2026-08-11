인도 경찰, ‘공무원 시험 부정행위’ 시위에 최루탄 진압

인도 청년 여성 시위자들, 온라인 괴롭힘 피해 극심

인도 경찰이 자르칸드주에서 공무원 채용 시험 부정행위의 진상 규명을 요구하는 시위대에 최루탄을 발사했다. 최근 인도에서는 입시·채용시험의 공정성과 청년 일자리 문제를 둘러싼 시위가 잇따르고 있다.

10일(현지시간) UPI통신과 BBC 등은 자르칸드주의 란치 지역에서 주 의회로 행진하려던 수천명 규모의 시위대를 경찰이 곤봉으로 진압하고 이들을 향해 최루탄과 물대포를 쐈다고 보도했다. 시위 참여자인 피유시 쿠마르 소니는 인도 PTI 통신에 “곤봉 진압은 야만적이었다”며 “우리는 평화롭게 시위하고 있었는데 정부는 우리에게 곤봉을 휘둘렀다”고 말했다. 시위 참여자는 수천 명에서 최대 1만명으로 추정된다.

시위는 지난달 초 약 35만명이 응시한 자르칸드주 공무원시험 결과 발표 이후 시험 문제 유출 및 결과 조작 등 시험 부정행위 의혹이 불거지면서 시작됐다. 청년들은 같은 달 25일부터 시위를 벌이며 자르칸드주 정부의 시험 제도 개혁을 요구했다. 시위의 지도자 중 한 명인 데벤드라 마토는 이달 2일부터 무기한 단식 투쟁도 벌였다.

경찰 측은 폭력을 행사한 시위대 일부 인원에 대응해 최소한의 물리력을 사용했다고 설명했다. 파라스 라나 란치 경찰서장은 인도 ANI 통신에 “학생들의 약 90%는 평화로웠지만 일부는 자신들 대표의 말조차 듣지 않았다”고 말했다. 경찰과 시위대가 충돌하는 과정에서 양측 모두 부상자가 발생한 것으로 알려졌다.

자르칸드주 정부 관계자들은 시위대의 요구사항을 대부분 수용했으며 추가 협상할 의지가 있다고 밝혔다. 지난 9일 당국은 시위대와의 협상 끝에 해당 시험을 포함한 두 개의 시험을 취소하기로 합의했다. 이 의혹과 관련해 자르칸드 주 형사수사국(CID)이 수사를 이어가고 있고, 공무원시험위원회(JPSC) 전 위원장 등 10명가량이 체포된 상태다.

시위대는 모든 요구가 충족될 때까지 시위를 계속할 것이라고 밝혔다. 이들은 인도의 최고 수사 기관인 중앙수사국(CBI) 차원의 독립적인 수사가 이뤄져야 한다고 요구하고 있다. 자르칸드주는 청년 실업률이 높은 지역으로 공무원 일자리에 대한 수요도 높은 편이다.

앞서 인도에서는 의대 입학시험 문제 유출 사건으로 인해 청년 중심 가상 정당 ‘바퀴벌레국민당(CJP)’이 한 달 넘게 항의 시위를 벌였다. 이로 인해 12년간 집권한 나렌드라 모디 정부 출범 후 처음으로 대중 시위로 장관이 물러났다.

지난달 마무리된 CJP 시위의 후유증도 이어지고 있다. 시위에 참여했던 여성들을 대상으로 한 심각한 온라인 괴롭힘이 여전히 이어지고 있다고 독일 매체 도이체벨레가 10일(현지시간) 보도했다. 이들을 겨냥한 인공지능(AI) 조작 이미지가 인터넷에 퍼지고 있으며 여성 참여자들의 전화번호와 집 주소가 온라인에 노출되기도 했다.

이 시위에 참여한 모델 리야 아히르는 도이체벨레에 “시위 참여 이후 온라인에서 악성 댓글과 협박에 시달리고 있다”며 “여성들은 표적이 되지 않고 자유롭게 의견을 표현할 수 있어야 한다”고 말했다. 한 우익 정치 평론가는 “(여성 참여자들이) 강간을 좋아한다”고 발언한 혐의로 9일 수사 당국에 체포됐다.